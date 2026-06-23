Ідеальна закуска: рецепт маринованих печериць на зиму за 6 години

Домашні мариновані печериці — універсальна закуска, яку можна готувати будь-якої пори року. Вони чудово підходять як самостійна страва або як доповнення до м’ясних страв.

Уже через 6 годин після приготування гриби набувають насиченого смаку, після чого їх можна подавати, додавши трохи зелені та олії. Про це пише Shuba.

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Що важливо знати про швидкі мариновані печериці

Щоб гриби рівномірно промаринувалися, бажано обирати печериці однакового розміру. Під час приготування їх варять у маринаді приблизно 10–15 хвилин.

Після цього гриби перекладають у скляну ємність, дають їм трохи охолонути та ставлять у холодильник для настоювання. Окрім смакових якостей, печериці містять селен — важливий антиоксидант, який підтримує захисні функції організму. У процесі маринування вони зберігають частину корисних речовин, тому така закуска може бути не лише смачною, а й поживною.

Інгредієнти

печериці — 400 г

вода — 100 мл

оцет 9% — 40 мл

олія — 40 мл

сіль — 1 ч. л.

цукор — 1 ч. л.

чорний перець горошком — 10 шт.

часник — 2 зубчики

лавровий лист — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

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Приготування

Спочатку підготуйте овочі: часник почистіть і наріжте, цибулю наріжте півкільцями. Печериці ретельно промийте та обсушіть. Далі приготуйте маринад: у воду додайте оцет, олію, сіль, цукор, перець, лавровий лист і часник. Цибулю на цьому етапі не додають. У готовий маринад викладіть гриби та проваріть їх приблизно 10–15 хвилин. Після варіння перекладіть печериці у скляну банку, додайте цибулю, дайте охолонути й поставте в холодильник щонайменше на 6 годин. Після настоювання гриби стають ароматними, соковитими та повністю готовими до подачі.

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