Російська армія вдарила по Балаклії на Харківщині: пошкоджено житлові будинки, є загибла та поранена (фото)

У ніч проти 24 червня російські війська обстріляли житловий сектор Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна мешканка міста постраждала.

Про це повідомили начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією, під удар потрапили житлові будинки.

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Внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка. Ще одна постраждала — 21-річна місцева жителька — зазнала гострої реакції на стрес. Після влучань на місце події оперативно прибули рятувальники, медики та представники інших екстрених служб, які ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну допомогу постраждалим.

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