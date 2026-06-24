Российская армия ударила по Балаклее на Харьковщине: повреждены жилые дома, погибла и ранена (фото)

В ночь на 24 июня российские войска обстреляли жилой сектор Балаклеи на Харьковщине. В результате атаки погибла женщина, еще одна жительница города пострадала.

Об этом сообщили начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. По предварительной информации, под удар попали жилые дома.

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В результате обстрела погибла 56-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 21-летняя местная жительница — подверглась острой реакции на стресс. После попадания на место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и представители других экстренных служб, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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