Впорається навіть новачок: рецепт консервованих огірків з кабачками на зиму

Огірки та кабачки на зиму "Прованс" — це ароматна овочева заготівля, яка дозволяє зберегти смак літа у банці. Поєднання хрустких огірків, ніжних кабачків, моркви, цибулі та зелені створює збалансовану закуску з легкими пряними нотками.

Особливого характеру страві додає французька гірчиця, яка надає делікатної пікантності. Про це пише Shuba.

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Чим цікава ця консервація

Цей рецепт поєднує одразу кілька овочів, які маринуються шматочками та зберігають свою текстуру після обробки. Завдяки маринаду з оцту, цукру та солі овочі залишаються хрусткими, а спеції роблять смак більш виразним.

Особливості рецепта:

овочі проходять стерилізацію, що забезпечує тривале зберігання;

у банки додається французька гірчиця для легкої гостроти;

готову заготовку можна подавати як самостійну закуску або гарнір.

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Інгредієнти

Овочі:

огірки — 500 г

кабачки — 400 г

морква — 200 г

цибуля — 1 шт.

часник — 4 зубчики

кріп (парасольки) — 2 шт.

французька гірчиця — 2 ч. л.

чорний перець горошком — 6 шт.

духмяний перець — 4 шт.

Маринад:

вода — 1,5 л

цукор — 170 г

сіль — 50 г

оцет 9% — 150 мл

Приготування

Спочатку підготуйте овочі: ретельно вимийте їх і зелень. Огірки та моркву наріжте кружечками приблизно по 0,5 см, кабачки — скибками, цибулю — півкільцями. У стерилізовані банки викладіть кріп, часник, перець та французьку гірчицю. Далі щільно укладайте шарами огірки, кабачки та моркву. Для маринаду змішайте воду, сіль і цукор, доведіть до кипіння та повністю розчиніть кристали. В кінці додайте оцет і перемішайте. Гарячим маринадом залийте овочі в банках до самого верху та накрийте стерильними кришками. Після цього банки стерилізуйте у великій каструлі з водою протягом 15 хвилин після закипання. На завершення щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і укутайте до повного охолодження.

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