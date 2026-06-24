Справится даже новичок: рецепт консервированных огурцов с кабачками на зиму

Огурцы и кабачки на зиму "Прованс" – это ароматная овощная заготовка, позволяющая сохранить вкус лета в банке. Сочетание хрустящих огурцов, нежных кабачков, моркови, лука и зелени создает сбалансированную закуску с легкими пряными нотками.

Особый характер блюду придает французская горчица, придающая деликатную пикантность. Об этом пишет Shuba.

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Чем интересна эта консервация

Этот рецепт объединяет сразу несколько овощей, которые маринуются кусочками и сохраняют текстуру после обработки. Благодаря маринаду из уксуса, сахара и соли овощи остаются хрустящими, а специи делают вкус более выразительным.

Особенности рецепта:

овощи проходят стерилизацию, обеспечивающую длительное хранение;

в банки добавляется французская горчица для лёгкой остроты;

готовую заготовку можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир.

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Ингредиенты

Овощи:

огурцы - 500 г

кабачки - 400 г

морковь - 200 г

лук – 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

укроп (зонтики) – 2 шт.

французская горчица – 2 ч. л.

черный перец горошком – 6 шт.

душистый перец - 4 шт.

Маринад:

вода – 1,5 л

сахар - 170 г

соль - 50 г

уксус 9% - 150 мл

Приготовление

Сначала подготовьте овощи: тщательно вымойте их и зелень. Огурцы и морковь нарежьте кружочками примерно по 0,5 см, кабачки ломтиками, лук полукольцами. В стерилизованные банки выложите укроп, чеснок, перец и французскую горчицу. Далее плотно укладывайте огурцы, кабачки и морковь. Для маринада смешайте воду, соль и сахар, доведите до кипения и полностью растворите кристаллы. В конце добавьте уксус и перемешайте. Горячим маринадом залейте овощи в банках до самого верха и укройте стерильными крышками. После этого стерилизуйте банки в большой кастрюле с водой в течение 15 минут после закипания. В заключение плотно закрутите крышки, переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

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