Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 25 лютого

25 лютого 2026 року Землю накриє магнітна буря середньої сили з планетарним K-індексом 4 — це жовтий рівень геомагнітної активності (G1 за шкалою NOAA). Причиною збурень став потужний високошвидкісний потік сонячного вітру, який виходить із великої корональної діри на Сонці.

Це призводить до активних геомагнітних умов із невеликою ймовірністю короткочасних періодів слабкої бурі G1. Про це повідомив ресурс meteoagent та науковці Британської геологічної служби.

Прогнози сонячної та геомагнітної активності постійно оновлюються — дані переглядаються кожні три години.

Чого чекати від бурі K=4

Такий рівень зазвичай не викликає серйозних технічних збоїв (енергосистеми, супутниковий зв’язок і GPS працюють стабільно), але помітно впливає на метеочутливих людей. Найпоширеніші симптоми:

головний біль або відчуття "свинцевої" тяжкості в голові загальна слабкість і швидка стомлюваність стрибки артеріального тиску погіршення сну (важко заснути або навпаки — надмірна сонливість) підвищена дратівливість, тривожність, зниження концентрації.

Найсильніше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними захворюваннями, а також літні люди та вагітні жінки.

Як підтримати організм під час бурі

Спеціальних ліків від магнітних бур немає, але симптоми можна значно послабити:

пити достатньо чистої води (1,5–2 л на добу) відмовитися від кави, енергетиків, алкоголю, гострої, солоної та жирної їжі дотримуватися режиму дня — лягати спати та прокидатися в один і той самий час, спати не менше 7–8 годин виходити на короткі прогулянки на свіже повітря, але уникати прямого сонця робити легкі фізичні вправи або просту розминку — це покращує кровообіг і додає бадьорості уникати стресових ситуацій, конфліктів і емоційних перевантажень людям із хронічними захворюваннями тримати під рукою призначені лікарем ліки та більше відпочивати вранці — контрастний душ для бадьорості, ввечері — тепла ванна або трав’яний чай (ромашка, м’ята, меліса).

