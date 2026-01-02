Выплаты малоимущим в 2026 году: что изменилось и какие суммы помощи

С 1 января 2026 г. в Украине начнет действовать обновленная система государственной поддержки для малообеспеченных семей. Изменения существенно повлияют на принципы начисления пособия, размеры выплат и круг получателей, ведь государство переходит к новой модели социальной защиты.

Как объясняют в материале Фактов ICTV, ключевым новшеством станет введение единой базовой социальной помощи. Соответствующее решение правительство инициировало еще в сентябре, чтобы упростить систему и сделать ее более понятной и адресной.

Начиная с 2026 года, вместо нескольких отдельных видов социальной поддержки для малообеспеченных семей будет действовать одна выплата. Ее размер будет определяться как разница между установленной государством базовой величиной для семьи и фактическим среднемесячным доходом домохозяйства. Базовую величину Кабмин установил на уровне 4,5 тысяч гривен. Такой подход, по замыслу правительства, позволит более точно учитывать реальные потребности семей и избежать путаницы с оформлением нескольких пособий одновременно.

Важно, что все выплаты, назначенные до конца 2025 года, продолжат действовать до истечения срока их начисления. Даже если семья еще не перешла на новую систему, уже оформленная помощь не будет прекращаться досрочно.

Изменения охватят сразу несколько категорий граждан. Речь идет о семьях, которые получают помощь как малообеспеченные, одинокие матери с детьми, многодетные семьи, детей, чьи родители не платят алименты или место их пребывания неизвестно, а также лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью. В пояснительных документах к законопроекту указано, что нынешняя система слишком сложна, ведь одна семья может одновременно получать различные виды пособий, что усложняет как оформление, так и понимание оснований для начислений или отказов.

Отдельно отмечается, что большинство социальных выплат привязаны к медленно растущему прожиточному минимуму. Это снижает эффективность государственной поддержки, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

Согласно государственному бюджету на 2026 год, прожиточный минимум с 1 января составит 3 209 гривен, что почти на десять процентов больше, чем в прошлом. Для детей до шести лет он определен на уровне 2 817 гривен, для детей от шести до 18 лет - 3 512 гривен, для трудоспособных лиц - 3 328 гривен, а для людей, потерявших трудоспособность - 2 595 гривен. Эти показатели будут также использоваться для расчета отдельных должностных окладов и социальных доплат.

Механизм расчета базовой социальной помощи подразумевает индивидуальный подход к каждой семье. Базовая сумма в 4,5 тысяч гривен будет применяться для первого члена семьи, который подает заявление, а также для каждого ребенка до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы. Для других членов семьи базовая величина составит 70% этой суммы, то есть 3 150 гривен. Окончательный размер пособия будет определяться как разница между общей базовой суммой для всей семьи и ее фактическим доходом.

Например, если малообеспеченная семья состоит из матери и двухлетнего ребенка и у женщины нет никаких доходов, базовая сумма для такой семьи составит 9 тысяч гривен. Именно эту сумму и будут выплачивать в виде пособия.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Отдельные правила предусмотрены для людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа. Размер базовой величины для них будет зависеть от количества лет стажа и будет колебаться от 2385 до 3960 гривен.

В то же время базовую социальную помощь не смогут получить семьи, у которых есть трудоспособные лица, длительно не работающие, не обучающиеся и не состоящие на учете в центре занятости. Также основанием для отказа станут значительные финансовые активы, крупные покупки за год, наличие нескольких объектов недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей.

С 1 января 2026 года увеличатся и выплаты, связанные с рождением и уходом за ребенком. Помощь при рождении вырастет до 50 тысяч гривен и будет выплачиваться сразу полной суммой. Для женщин без страхового стажа предусмотрены ежемесячные выплаты во время беременности, а пособие по уходу за ребенком до одного года сможет получать кто-либо из членов семьи, находящийся в декретном отпуске. Также продолжит действовать программа ясли и возможность получить пакет малыша или денежную компенсацию.

Обновленный прожиточный минимум повлияет и на размер алиментов. Минимальные гарантированные суммы для детей возрастут, равно как и максимальный размер алиментов, которые могут взиматься по решению суда.

Для малообеспеченных семей, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица, выплаты на проживание, оформленные в 2025 году, продолжат поступать автоматически по меньшей мере до февраля 2026 года. Размер пособия останется без изменений и будет выплачиваться дважды в месяц на банковские счета переселенцев.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!