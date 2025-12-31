Привітання з Новим роком: найкращі побажання у прозі та віршах українською

Зовсім скоро українці зустрічатимуть Новий 2026 рік — з вірою в краще майбутнє, надією на мир і спокій для нашої країни. Це особливий момент, коли хочеться сказати близьким теплі слова та подарувати щирі емоції.

Ми підготували добірку привітань та побажань, які допоможуть подарувати рідним і друзям усмішку та гарний настрій.

Привітання з Новим 2026 роком

Нехай 2026 рік стане часом сміливих рішень і приємних змін. Бажаю, щоб кожен день приносив маленькі перемоги, серце відчувало безпеку, а душа — натхнення. Нехай новий рік стане не просто черговою датою, а яскравою главою життя, до якої захочеться повертатися з теплими спогадами.

***

Бажаю, щоб прийдешній 2026 рік подарував ясність думок і радість кожної миті. Нехай життя буде легким, але змістовним, спокійним, але наповненим подіями. Хай всі задуми здійснюються так вдало, що приємно дивуватимуть навіть вас самих.

***

З Новим 2026 роком! Нехай він буде добрим, передбачуваним і щедрим на хороші новини. Бажаю, щоб труднощі оминали вас стороною, а приємні несподіванки знаходили самі. Нехай у серці живе надія, а в житті трапляються події, які роблять кожен день кращим. Миру, здоров’я, тепла й благополуччя!

***

Нехай Новий 2026 рік увійде у ваше життя тихо й світло, немов довгоочікуваний ранок після складної ночі. Бажаю берегти себе, свої сили та внутрішній спокій. Хай поруч будуть люди, з якими легко, чесно й надійно. Нехай у новому році вас чекають не випадкові дива, а приємні закономірності, коли кожне зусилля приносить добрий результат.

***

Бажаю миру і добра,

Любові, душевного тепла!

Нехай вам цей Новий рік

Успіх і радість принесе!

***

З Новим роком!

Чаклунства, сміху, щастя і тепла,

Миру, радощів, достатку

І у всіх справах порядку!

Листівки до Нового року. Джерело: Instagram

Листівки до Нового року. Джерело: Instagram

Листівки до Нового року. Джерело: Instagram

Листівки до Нового року. Джерело: Instagram

