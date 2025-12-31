На які виплати можуть розраховувати українці з ІІІ групою інвалідності у 2026 році 

Пенсія по інвалідності в Україні призначається громадянам, які через стан здоров’я повністю або частково втратили працездатність. У 2026 році для людей з інвалідністю заплановані зміни, що позначаться насамперед на мінімальних розмірах виплат.

У Пенсійному фонді України пояснили, на які суми можуть розраховувати громадяни з III групою інвалідності. Розмір пенсії для осіб з III групою інвалідності у 2026 році залежатиме від причини втрати працездатності та статусу людини.

Для цивільних громадян така пенсія становитиме 50 відсотків від пенсії за віком. Виплати призначаються з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. Якщо ж звернення відбулося пізніше, пенсію нарахують із дати подання заяви. Отримувати виплату людина буде протягом усього періоду дії встановленої інвалідності. Для військовослужбовців та осіб, інвалідність яких пов’язана з виконанням службових обов’язків, право на пенсію не залежить від наявності страхового стажу.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Відповідно до закону про Державний бюджет на 2026 рік, з 1 січня підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це автоматично збільшить і мінімальні пенсійні виплати по інвалідності — з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

Окремі умови передбачені для військових з III групою інвалідності. Якщо інвалідність настала під час проходження служби або безпосередньо пов’язана з нею, такі особи отримуватимуть 60 відсотків грошового забезпечення незалежно від страхового стажу. Водночас мінімальний розмір виплати для цієї категорії не може бути нижчим за 9 478 гривень. Для інших осіб, які стали людьми з інвалідністю внаслідок війни, розмір пенсії становить 40 відсотків грошового забезпечення.

Для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, також встановлені окремі гарантії. У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з III групою інвалідності з цієї категорії становитиме не менше 6 077,70 гривні. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, починаючи з березня 2025 року, отримують пенсійні виплати у розмірі щонайменше 10 491,96 гривні.

Нагадаємо, ми вже писали, хто матиме право на соціальну пенсію у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!