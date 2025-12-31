На какие выплаты могут рассчитывать украинцы с ІІІ группой инвалидности в 2026 году

Пенсия по инвалидности в Украине назначается гражданам, которые из-за состояния здоровья полностью или частично утратили трудоспособность. В 2026 году для людей с инвалидностью запланированы изменения, которые отразятся прежде всего на минимальных размерах выплат.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие суммы могут рассчитывать граждане III группы инвалидности. Размер пенсии для лиц с III группой инвалидности в 2026 году будет зависеть от потери трудоспособности и статуса человека.

Для гражданских граждан такая пенсия будет составлять 50 процентов от пенсии по возрасту. Выплаты назначаются со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Если же обращение состоялось позже, пенсию начислят с даты подачи заявления. Получать выплату человек будет в течение всего периода действия установленной инвалидности. Для военнослужащих и лиц, инвалидность которых связана с исполнением служебных обязанностей, право на пенсию не зависит от страхового стажа.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Согласно закону о Государственном бюджете на 2026 год, с 1 января повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Это автоматически увеличит и минимальные пенсионные выплаты по инвалидности - с 2361 гривны до 2595 гривен.

Отдельные условия предусмотрены для военных с III группой инвалидности. Если инвалидность наступила во время прохождения службы или напрямую связана с ней, такие лица будут получать 60 процентов денежного довольствия независимо от страхового стажа. В то же время минимальный размер выплаты для этой категории не может быть ниже 9478 гривен. Для других лиц, ставших людьми с инвалидностью в результате войны, размер пенсии составляет 40 процентов денежного довольствия.

Для граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, также установлены отдельные гарантии. В 2026 году минимальная пенсия для лиц с III группой инвалидности этой категории составит не менее 6 077,70 гривны. Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС начиная с марта 2025 года получают пенсионные выплаты в размере не менее 10 491,96 гривны.

Напомним, мы уже писали, кто будет иметь право на социальную пенсию в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!