Часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре: кого касается

В декабре 2025 г. часть военнослужащих получит дополнительные выплаты к своему денежному обеспечению. В частности, бойцы сержантского и старшинского состава могут рассчитывать на сумму более 27 тыс. грн.

Как сообщает издание Новости.LIVE, речь идет о поощрительных выплатах для военных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины. Право на дополнительную поддержку распространяется только на тех, кто заключил контракт впервые, в том числе в ноябре 2025 года.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Размер выплат зависит от должности и продолжительности контракта и рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных на январь 2025 года, который составляет 3028 грн. Для сержантов и старшин, подписавших контракт на минимум три года, поощрительная сумма составит девять прожиточных минимумов, то есть более 27 тыс. грн. Рядовой состав может рассчитывать более чем на 24 тыс. грн за трехлетний контракт, а офицеры получат около 30 тыс. грн за контракт на более года.

Выплаты начисляются после заключения контракта, назначения на должность и начала службы. Для получения средств военный должен предоставить рапорт на имя командира, а приказ о выплате утверждает командование.

Напомним, мы уже писали, как насчитывается страховой стаж военного.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !