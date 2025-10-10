Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве, Запорожье и Сумской области перебои со светом, ранены и погибли, среди них ребенок (фото, видео)

Вечером 9 октября российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Основными целями стали энергетическая и гражданская инфраструктура. В результате ударов часть Киева осталась без света, ранены, а в Запорожье в больнице умер ребенок.

Воздушные силы сообщили, что системы ПВО работали по всей территории страны. В Киеве в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек, восемь из них находятся в больницах. Из-за ударов по критической инфраструктуре левый берег столицы остался без электроэнергии и водоснабжения. В Печерском районе обломки сбитого дрона попали в многоэтажку, где вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Также повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Он сообщил, что в городе работают все службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

В Киевской области обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах. В Броварах повреждены несколько многоэтажек, продуктовые киоски и автомобили, однако пострадавших нет. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, возникший после падения обломков на здание минимаркета.

Запорожье получило мощные удары, в результате которых пострадали женщина и семилетний мальчик. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в больнице от тяжелых травм. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что атаки продолжались более шести часов, город находился под постоянной угрозой новых ударов.

В Днепропетровской области взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах. Враг целил по энергетической инфраструктуре, вызвав несколько пожаров. Пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В Никопольщине зафиксированы обстрелы из артиллерии и систем "Град".

Украинские силы обороны продолжают отражать атаки дронов и ликвидируют последствия ночного обстрела.

