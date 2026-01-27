Увеличатся ли тарифы на коммуналку с 1 февраля

Даже небольшое повышение тарифов на коммунальные услуги ощутимо сказывается на семейных бюджетах, особенно в условиях войны. Потому украинцы внимательно следят за изменениями цен на электроэнергию, газ и воду.

Редакция Новости.LIVE собрала актуальную информацию о тарифах, действующих с 1 февраля 2026 года.

Электроэнергия: тариф заморожен до апреля

Согласно постановлению Кабинета Министров №1331, в феврале 2026 года население и дальше будет платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВтч. Эта фиксированная цена действует не менее 30 апреля 2026 года.

После завершения отопительного сезона правительство примет отдельное решение – либо сохранить действующий тариф, либо пересмотреть его.

Компания Yasno напоминает о преимуществах ночного тарифа для подключивших двухзонный счетчик:

дневной период (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВтч;

ночной период (23:00–07:00) — 2,16 грн/кВтч (вдвое дешевле).

Отдельные льготные условия действуют для домохозяйств с электроотоплением: если месячное потребление не превышает 2000 кВтч, тариф составляет 2,64 грн/кВтч. При превышении лимита используется стандартная ставка 4,32 грн.

Газ: фиксированная цена без изменений

Для бытовых потребителей, обслуживаемых "Нафтогазом" (около 98% домохозяйств), тариф на газ в феврале 2026 года остается 7,96 грн за 1 куб. м (тарифный план "Фиксированный").

Эта цена действует не менее 30 апреля 2026 года.

Вода: тарифы заморожены с начала полномасштабной войны

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не пересматривала тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. Остаются расценки, установленные по состоянию на 24 февраля 2022 года.

К примеру, в Киеве общая стоимость составляет 30,38 грн за 1 куб. м (с НДС), в том числе:

водоснабжение - 16,16 грн;

водоотвод - 14,22 грн.

В НКРЭКУ объясняют, что тарифы на воду в значительной степени зависят от стоимости электроэнергии, которая в феврале не изменится. Кабинет Министров рекомендовал водоканалам не повышать тарифы как минимум до завершения военного положения и искать компромиссные решения с учетом интересов как предприятий, так и потребителей.

Кратко о главном

Электроэнергия - 4,32 грн/кВтч (ночной тариф - 2,16 грн, льготный для электроотопления - 2,64 грн до 2000 кВтч).

Газ - 7,96 грн/куб. м (фиксированный тариф "Нефтегаза").

Вода – тарифы не изменялись с февраля 2022 года.

