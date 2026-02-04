Какой будет пенсия с зарплатой в 15 тысяч гривен

В Украине правила ухода на пенсию напрямую зависят от страхового стажа, уровня доходов и возраста человека. В частности, для оформления пенсии в 60 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если такого стажа недостаточно, право на пенсию предоставляется позже — в 63 или 65 лет. При этом даже при одинаковой зарплате размер выплат в разном возрасте отличается.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, приобретенный страховой стаж определяет, когда человек может выйти на заслуженный отдых: в 60, 63 или 65 лет. Это предусмотрено статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2026 году минимальные требования к страховому стажу таковы: для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 33 лет стажа, в 63 года — не менее 23 лет, а в 65 лет — минимум 15 лет. Если же человек достиг соответствующего возраста в 2025 году, но обращается за назначением пенсии уже в 2026 году, требования к стажу будут несколько ниже — 32, 22 и 15 лет соответственно.

Размер будущей пенсии зависит не только от стажа, но и официальной зарплаты. Например, при среднем доходе на уровне 15 тысяч гривен и 30 лет страхового стажа, выход на пенсию в 63 года обеспечит выплату около 5817 гривен в месяц.

Если же при тех же показателях зарплаты и стажа оформить пенсию в 65 лет, ее размер будет выше и составит примерно 6409 гривен. Таким образом, более поздний уход на пенсию даже при одинаковых условиях позволяет получать большие ежемесячные выплаты.

