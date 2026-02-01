Інтернет у період відключення світла: який павербанк підібрати до роутера 

Регулярні відключення електроенергії роблять повербанк для Wi-Fi роутера одним із найважливіших гаджетів в українському домі. Правильно підібрана модель дозволяє залишатися онлайн протягом кількох годин або навіть доби, забезпечуючи інтернет для роботи, навчання чи зв’язку з близькими.

Але не кожен повербанк підходить для роутера. Потрібно враховувати сумісність за напругою, струмом, місткістю та типом роз’ємів. Нижче — докладний огляд, на що звертати увагу, як підключати та ТОП-5 актуальних моделей 2026 року. Про це пише Алло.

Який повербанк потрібен для роутера: ключові характеристики

Напруга (V) Більшість роутерів працюють на 12 V, деякі — на 9 V або 5 V. Звичайні повербанки для смартфонів (5 V) підходять тільки для компактних 4G/5G-модемів. Для класичних Wi-Fi роутерів обов’язково потрібен вихід 9 або 12 V. Струм (A) Популярні моделі вимагають 1–2 A. Якщо повербанк видає менше — роутер може не запуститися або працювати нестабільно. Місткість (mAh / Вт·год) 10 000 mAh — 2–5 годин автономності (компактний варіант).

20 000 mAh — 6–10 годин (золотий стандарт для квартири).

50 000+ mAh — 12+ годин (для тривалих блекаутів, але важкий і габаритний). Вихідні порти Обов’язково має бути: USB-C з підтримкою PD (Power Delivery) або DC-вихід 12 V;

бажано кілька USB-A або USB-C для одночасної зарядки телефону/ноутбука. Швидка зарядка Підтримка PD, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging значно прискорює відновлення заряду самого повербанка. Додаткові функції вбудований кабель;

зарядка ноутбука;

пусковий пристрій для авто;

ліхтарик;

сонячна панель;

захист від вологи та пилу (IP54+);

дисплей з відображенням заряду.

Як правильно підключити повербанк до роутера

Звичайний Wi-Fi роутер (12 V) Використовуйте повербанк з DC-виходом 12 V або USB-C PD з адаптером-підвищувачем 5→12 V.

Підключіть кабель до роз’єму живлення роутера та до відповідного виходу повербанка.

Увімкніть повербанк (деякі моделі запускаються кнопкою). Оптичний термінал (ONT) + роутер Термінал зазвичай потребує 12 V 1–2 A.

Підключіть повербанк до термінала, а роутер — до нього ж або до окремого виходу.

Якщо повербанк має тільки USB-C — потрібен якісний перетворювач USB-C → DC 12 V.

ТОП-5 найкращих повербанків для роутера у 2026 році

EnerGenie 12/15 V (6600 mAh) Бюджетний і компактний варіант спеціально для роутерів. Забезпечує 4–6 годин автономності. Надійний літій-іонний акумулятор, захист від перенапруги, світлодіодні індикатори. Ідеально для коротких відключень. Romoss PMT75 75000 mAh 280 W Потужний монстр на 75 000 mAh. Живить роутер 20+ годин, одночасно заряджає ноутбук, телефон і інші гаджети. Підтримка PD 100 W, Quick Charge, вбудований ліхтар. Компактний для своєї ємності. Baseus Blade 20000 mAh 100 W Тонкий і стильний повербанк із чотирма портами (2× USB-C PD 100 W + 2× USB-A QC 30 W). Забезпечує 6–8 годин роботи роутера. Дев’ятирівневий захист, технологія Smart IC, інформативний дисплей. Швидко заряджається сам. CANYON PB-2010 TFT 27000 mAh 97.2 Wh PD140W QC 3.0 Універсальний варіант за доступною ціною. До 9 годин автономності роутера. Підтримка швидкої зарядки, вихідний струм до 5 A, інформативний дисплей. Можна заряджати до трьох пристроїв одночасно. Promate 20000 mAh 20 W з сонячною панеллю Ідеальний для тривалих відключень і виїздів. Сонячна панель дозволяє заряджати від денного світла. 6–8 годин роботи роутера, захист від вологи та пилу, заряджає до п’яти пристроїв одночасно. Підтримка швидкої зарядки.

Поради щодо використання

Заздалегідь протестуйте сумісність: перевірте, чи запускається роутер від повербанка.

Не використовуйте кабель "вилка-вилка" для підключення до домашньої мережі — це вбиває станцію.

Зберігайте повербанк зарядженим на 50–80% — це оптимальний рівень для тривалого зберігання.

Якщо відключення часті — розгляньте модель із сонячною панеллю або можливістю підключення до автомобільного прикурювача.

Правильно підібраний повербанк для роутера — це не просто гаджет, а реальний спосіб залишатися на зв’язку під час блекаутів. Обирайте модель із правильною напругою (12 V), достатньою ємністю (від 20 000 mAh) і підтримкою швидкої зарядки — і інтернет працюватиме навіть тоді, коли світла немає.

