Интернет в период отключения света: какой павербанк подобрать к роутеру

Регулярные отключения электроэнергии делают повербанк для Wi-Fi роутера одним из самых важных гаджетов в украинском доме. Правильно подобранная модель позволяет оставаться онлайн в течение нескольких часов или даже суток, обеспечивая интернет для работы, обучения или связи с близкими.

Но не каждый повербанк подходит для роутера. Следует учитывать совместимость по напряжению, току, емкости и типу разъемов. Ниже подробный обзор, на что обращать внимание, как подключать и ТОП-5 актуальных моделей 2026 года. Об этом пишет Алло.

Какой повербанк нужен для роутера: ключевые характеристики

Напряжение (V) Большинство роутеров работают на 12 V, некоторые – на 9 V или 5 V. Обычные повербанки для смартфонов (5 V) подходят только для компактных 4G/5G-модемов. Для классических Wi-Fi роутеров обязательно требуется выход 9 или 12 V. Ток (A) Популярные модели требуют 1–2 A. Если повербанк выдает меньше, роутер может не запуститься или работать нестабильно. Емкость (mAh / Вт·ч) 10 000 mAh – 2–5 часов автономности (компактный вариант).

20 000 mAh – 6–10 часов (золотой стандарт для квартиры).

50 000+ mAh – 12+ часов (для длительных блекаутов, но тяжелый и габаритный). Выходные порты Обязательно должно быть: USB-C с поддержкой PD (Power Delivery) или DC-выход 12 V;

желательно несколько USB-A или USB-C для одновременной зарядки телефона/ноутбука. Быстрая зарядка Поддержка PD, Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging значительно ускоряет восстановление заряда самого повербанка. Дополнительные функции встроенный кабель;

зарядка ноутбука;

пусковое устройство для авто;

фонарик;

солнечная панель;

защита от влаги и пыли (IP54+);

дисплей с отображением заряда.

Как правильно подключить повербанк к роутеру

Обычный Wi-Fi роутер (12 V) Используйте повербанк с DC-выходом 12 V или USB-C PD с адаптером-повышателем 5→12 V.

Подключите кабель к разъему питания роутера и к выходу повербанка.

Включите повербанк (некоторые модели запускаются кнопкой). Оптический терминал (ONT) + роутер Терминал обычно нуждается в 12 V 1–2 A.

Подключите повербанк к терминалу, а роутер — к нему или к отдельному выходу.

Если повербанк имеет только USB-C – нужен качественный преобразователь USB-C → DC 12 V.

ТОП-5 лучших повербанков для роутера в 2026 году

EnerGenie 12/15 V (6600 mAh) Бюджетный и компактный вариант специально для роутеров. Обеспечивает 4-6 часов автономности. Надежный литий-ионный аккумулятор, защита от перенапряжения, светодиодные индикаторы. Идеально для кратких отключений. Romoss PMT75 75000 mAh 280 W Мощный монстр на 75 000 mAh. Питает роутер 20 часов, одновременно заряжает ноутбук, телефон и другие гаджеты. Поддержка PD 100 W, Quick Charge, встроенный фонарь. Компактный для своей емкости. Baseus Blade 20000 mAh 100 W Тонкий и стильный повербанк с четырьмя портами (2x USB-C PD 100 W + 2x USB-A QC 30 W). Обеспечивает 6–8 часов работы роутера. Девятиуровневая защита, технология Smart IC, информативный дисплей. Быстро заряжается сам. CANYON PB-2010 TFT 27000 mAh 97.2Wh PD140W QC 3.0 Универсальный вариант по доступной цене. До 9 часов автономности роутера. Поддержка быстрой зарядки, выходной ток 5 A, информативный дисплей. Можно одновременно заряжать до трех устройств. Promate 20000 mAh 20 W с солнечной панелью Идеален для длительных отключений и выездов. Солнечная панель позволяет заряжать от дневного света. 6–8 часов работы роутера, защита от влаги и пыли, заряжает до пяти устройств одновременно. Поддержка быстрой зарядки.

Советы по использованию

Заранее протестируйте совместимость: проверьте, запускается ли роутер от повербанка.

Не используйте кабель "вилка-вилка" для подключения к домашней сети – это убивает станцию.

Храните повербанк заряженным на 50–80% – это оптимальный уровень для длительного хранения.

Если отключения частые – рассмотрите модель с солнечной панелью или возможностью подключения к автомобильному прикуривателю.

Правильно подобранный повербанк для роутера – это не просто гаджет, а реальный способ оставаться на связи во время блекаутов. Выбирайте модель с правильным напряжением (12 V), достаточной емкостью (от 20 000 mAh) и поддержкой быстрой зарядки – и интернет будет работать даже тогда, когда света нет.

