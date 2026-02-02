Актуально в период длительного отключения света и отопления: как согреться без электричества и газа

Российские удары по энергетической инфраструктуре наносят отопительный сезон 2026 года одним из самых сложных в истории Украины. Длительные отключения света уже стали действительностью, потому принципиально заблаговременно знать, как согреться без электричества и централизованного отопления.

Не все методы комфортны или дешевы, но позволяют выжить в условиях, когда газ и свет могут отсутствовать часами или днями.

Сколько времени можно продержаться без обогрева

В среднем хорошо утепленный дом или квартира теряет тепло за 6–12 часов (в зависимости от температуры на улице и качества утепления). Если не принимать меры - температура внутри быстро падает до уличной. Поэтому ключевые задачи: сохранить тепло тела и максимально замедлить потерю тепла помещением.

Самые эффективные и доступные способы обогрева без света и газа

Обогреватели с аккумулятором (USB-обогреватели) Компактные устройства, заряжаемые от повербанка или розетки. Мощность небольшая (5-15 Вт), поэтому они не согревают целую комнату, но локально создают комфорт. Электрошарфы, носки, перчатки, пледы-пончо с подогревом.

Плюсы: дешево (от 300–800 грн), работают 4–10 часов от хорошего повербанка.

Минус: не заменят полноценное отопление, только помогают согреть тело. Химические грелки (одноразовые или многоразовые) После активации (контакт с воздухом или встряхивание) выделяют тепло 6–12 часов. Карманные – для рук, шеи, ног.

Большие – для спины, живота или ног (обувь). Плюсы: не нуждаются в зарядке, стоят 20–100 грн за штуку, популярны среди военных и туристов.

Минус: одноразовые – расходный материал. Портативная зарядная станция + электрообогреватель Самый удобный и эффективный способ для длительных отключений. Станция от 2 кВтч + небольшой керамический обогреватель 500–800 Вт.

Плюсы: можно согреть комнату на 4–8 часов (в зависимости от емкости станции).

Минус: самый дорогой вариант (станция от 25–60 тыс. грн. + обогреватель). Рекомендация: выбирайте станцию с LiFePO4-аккумулятором и чистой синусоидой, чтобы техника работала стабильно. Газовые и парафиновые обогреватели (только по крайней мере) Газовые на баллонах (портативные горелки с картриджами).

Парафиновые/керосиновые обогреватели.

Плюсы: мощное тепло без электричества.

Минусы:

сжигают кислород → требуется постоянное проветривание;



выделяют угарный газ → риск отравления;



высокая пожароопасность. Используйте только в хорошо проветриваемом помещении с датчиком угарного газа и никогда не оставляйте без присмотра.

Дополнительные способы сохранить тепло в квартире

Заклейте окна теплоизоляционной пленкой или пузырчатой пленкой (экономия до 30% тепла).

Повесите плотные шторы или одеяла на окна и двери.

Закройте щели под дверью валиками из одеял или полотенец.

Спите в спальнике или под несколькими одеялами (температура тела 36–37 °C — лучший источник тепла).

Согревайтесь грелками с горячей водой (бутылки 1–2 л).

Надевайте термобелье, шерстяные носки, шапку дома — 70% тепла теряется через голову и ноги.

Советы по безопасности

Никогда не используйте газовые плиты, свечи или мангалы для обогрева помещения – это прямой путь к отравлению угарным газом или пожару.

Если вы используете любой обогреватель — обеспечьте вентиляцию и датчик угарного газа.

Держите повербанк и аккумуляторы вдали от источников тепла и воды.

Не оставляйте работающие устройства без присмотра.

Реалии зимы 2026 требуют подготовки. Даже если нет возможности купить мощную зарядную станцию – простые химические грелки, USB-одежда с подогревом и герметизация окон помогут пережить блекаут без серьезного дискомфорта и рисков для здоровья.

