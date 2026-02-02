rus
Актуально в период длительного отключения света и отопления: как согреться без электричества и газа

Цихоцкая Мария

Не все методы комфортны или дешевы, но они позволяют выжить в условиях, когда газ и свет могут отсутствовать часами или днями

Российские удары по энергетической инфраструктуре наносят отопительный сезон 2026 года одним из самых сложных в истории Украины. Длительные отключения света уже стали действительностью, потому принципиально заблаговременно знать, как согреться без электричества и централизованного отопления.

Не все методы комфортны или дешевы, но позволяют выжить в условиях, когда газ и свет могут отсутствовать часами или днями. Об этом пишет Униан.

Сколько времени можно продержаться без обогрева

В среднем хорошо утепленный дом или квартира теряет тепло за 6–12 часов (в зависимости от температуры на улице и качества утепления). Если не принимать меры - температура внутри быстро падает до уличной. Поэтому ключевые задачи: сохранить тепло тела и максимально замедлить потерю тепла помещением.

Самые эффективные и доступные способы обогрева без света и газа

  1. Обогреватели с аккумулятором (USB-обогреватели) Компактные устройства, заряжаемые от повербанка или розетки. Мощность небольшая (5-15 Вт), поэтому они не согревают целую комнату, но локально создают комфорт.
    • Электрошарфы, носки, перчатки, пледы-пончо с подогревом.
    • Плюсы: дешево (от 300–800 грн), работают 4–10 часов от хорошего повербанка.
    • Минус: не заменят полноценное отопление, только помогают согреть тело.
  2. Химические грелки (одноразовые или многоразовые) После активации (контакт с воздухом или встряхивание) выделяют тепло 6–12 часов.
    • Карманные – для рук, шеи, ног.
    • Большие – для спины, живота или ног (обувь).
    • Плюсы: не нуждаются в зарядке, стоят 20–100 грн за штуку, популярны среди военных и туристов.
    • Минус: одноразовые – расходный материал.
  3. Портативная зарядная станция + электрообогреватель Самый удобный и эффективный способ для длительных отключений.
    • Станция от 2 кВтч + небольшой керамический обогреватель 500–800 Вт.
    • Плюсы: можно согреть комнату на 4–8 часов (в зависимости от емкости станции).
    • Минус: самый дорогой вариант (станция от 25–60 тыс. грн. + обогреватель). Рекомендация: выбирайте станцию с LiFePO4-аккумулятором и чистой синусоидой, чтобы техника работала стабильно.
  4. Газовые и парафиновые обогреватели (только по крайней мере)
    • Газовые на баллонах (портативные горелки с картриджами).
    • Парафиновые/керосиновые обогреватели.
    • Плюсы: мощное тепло без электричества.
    • Минусы:
      • сжигают кислород → требуется постоянное проветривание;
      • выделяют угарный газ → риск отравления;
      • высокая пожароопасность. Используйте только в хорошо проветриваемом помещении с датчиком угарного газа и никогда не оставляйте без присмотра.

Дополнительные способы сохранить тепло в квартире

  • Заклейте окна теплоизоляционной пленкой или пузырчатой пленкой (экономия до 30% тепла).
  • Повесите плотные шторы или одеяла на окна и двери.
  • Закройте щели под дверью валиками из одеял или полотенец.
  • Спите в спальнике или под несколькими одеялами (температура тела 36–37 °C — лучший источник тепла).
  • Согревайтесь грелками с горячей водой (бутылки 1–2 л).
  • Надевайте термобелье, шерстяные носки, шапку дома — 70% тепла теряется через голову и ноги.

Советы по безопасности

  • Никогда не используйте газовые плиты, свечи или мангалы для обогрева помещения – это прямой путь к отравлению угарным газом или пожару.
  • Если вы используете любой обогреватель — обеспечьте вентиляцию и датчик угарного газа.
  • Держите повербанк и аккумуляторы вдали от источников тепла и воды.
  • Не оставляйте работающие устройства без присмотра.

Реалии зимы 2026 требуют подготовки. Даже если нет возможности купить мощную зарядную станцию – простые химические грелки, USB-одежда с подогревом и герметизация окон помогут пережить блекаут без серьезного дискомфорта и рисков для здоровья.

