Какая будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Размер пенсионных выплат в Украине зависит не только от количества отработанных лет, но и уровня официальной заработной платы в течение трудовой жизни. Рассмотрим, какие условия выхода на пенсию и на что могут рассчитывать граждане в 2026 году, если у них значительный стаж — 40 лет и старше.

Об этом сообщает ПФУ.

Какие требования к стажу в 2026 году

Согласно действующим нормам, право на выход на пенсию по возрасту определяется продолжительностью страхового стажа. В 2026 году будут действовать следующие критерии:

не менее 33 лет стажа – для выхода на пенсию в 60 лет;

не менее 23 лет - в 63 года;

от 15 лет – в 65 лет.

При этом важно учитывать: если человек достиг соответствующего возраста еще в 2025 году, но оформляет пенсию уже в 2026, для него применяются предварительные требования — 32, 22 или 15 лет стажа в зависимости от возраста.

Таким образом, ключевую роль играет не только возраст, но и накопленный страховой стаж, ежегодно постепенно увеличивающийся в соответствии с пенсионной реформой.

