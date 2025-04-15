Часть женщин в Украине не сможет выйти на пенсию в 60 лет: причины

Некоторые женщины в Украине смогут выйти на пенсию только в 63 или даже в 65 лет. Для того, чтобы получить право на заслуженный отдых в 60, необходимо иметь надлежащий страховой стаж.

В Украине пенсионный возраст для женщин постепенно сравняли с мужским. Сейчас как женщины, так и мужчины имеют право на выход на пенсию только с 60 лет. Об этом пишет UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

В 2011 году в Украине был принят закон, согласно которому пенсионный возраст для женщин постепенно увеличивался с 55 до 60 лет. Переход завершился 1 апреля 2021 года – именно тогда изменения охватили женщин, рожденных в 1961 году. С тех пор пенсионный возраст для всех граждан страны, независимо от пола, составляет 60 лет.

Сколько лет страхового стажа нужно женщинам для оформления пенсии

Следует отметить, что пенсионная реформа, введенная в 2017 году, предусматривает постепенное повышение требований к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

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Начиная с 2018 года, каждый год минимальный стаж увеличивается на один год. К 2028 году он достигнет 35 лет. В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Заметим, если женщина не имеет необходимого количества стажа, она не сможет уйти на пенсию по возрасту и будет вынуждена продолжать работать, чтобы накопить нужную продолжительность стажа.

Кому придется оформлять пенсию после достижения 63-летнего возраста

Женщины, которые не накопили достаточного количества страхового стажа, могут оформить пенсию в 63 или 65 лет:

чтобы получить пенсию в 63-летнем возрасте, нужно иметь не менее 22 лет стажа;

для ухода на пенсию в 65 лет необходимо не менее 15 лет страхового стажа.

При необходимости необходимое количество страхового стажа для назначения пенсии можно докупить. Однако это выгодно только тогда, когда не хватает совсем немного. К примеру, стоимость одного месяца составляет 1760 грн., а полного года – 21 120 грн.

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