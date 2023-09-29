Осінні канікули від Парижа до Дрездена. Скільки коштують дитячі автобусні тури

З наближенням останнього тижня жовтня головний біль батьків починає пульсувати трохи сильніше. Чим зайняти дитину, куди відправити подалі від тривог, та як зробити її світ яскравішим і позитивнішим на період канікул.

Автобусні тури для дітей та вчителів - чудова можливість відповісти на майже всі питання.

Ми дізналися що і в яку ціну пропонує туристичний ринок України.

Які напрямки є найпопулярнішими на канікулах

Перевага надається містам якомога ближче до України бо, страх за дитину, яка виїжджає за кордон без супроводу близьких родичів, давить. Але ті українці, які відправляють дітей не перший раз, користуються послугами однієї тієї ж компанії, відправляють дітей в супроводі вчителя - готові й на більш далекі "кроки".

Це підтверджують слова компанії tastour.com.uа:

"На шкільні канікули весною популярними були короткі тури у Польщу, зокрема у Краків з відвідуванням відомого парку розваг Енерджіландія, а також у Варшаву, – діти захоплюються інтерактивним музеєм та центром науки "Коперник". Також, безумовно, в ТОП увійшли поїздки у Париж, з відвідуванням найбільш відвідуванного парку розваг Діснейленд та в Італію, з відвідуванням парку Гардаленд практично на березі відомого озера Гарда."

Тож вибір напрямку залежить від довіри до супроводу та ціни питання.

Скільки коштує дитячій тур до Парижу

Ця цікава мандрівка відкрита для дітей з 5-ого класу та старше. В мандрівку входить Прага, історичний екскурс в Берліні, знаменита родзинка Парижу та DISNEYLAND. Поїздка розрахована на 6 днів, два з них у Парижі, по одному дню в Берліні та Празі. Проживання розраховується на 3 ночі в готелях 3-4 зірки та сніданком (шведський стіл). В оплату зазвичай входить медичне страхування, транспорт, проживання зі сніданком, екскурсії в супроводі гіда.

Середня вартість такого туру 250 євро на особу.

Скільки коштує дитячий тур в Прагу та Відень

Мандрівка овіяна легендами та міфами. Магічна архітектура міст та палаци королів. В прогулянку Прагою увійде зоопарк, Празький Град та річна прогулянка на кораблі. У Відні діти зможуть побачити резиденцію Імператорів, парк троянд та інші цікаві місця. Мандрівка розрахована на 4 дні з 1 ночівлею у готелі 3* зі сніданком. В оплату зазвичай входить медичне страхування, транспорт, проживання зі сніданком, екскурсії в супроводі гіда.

Середня вартість туру 105 євро з особи.

Скільки коштує тур в Краків

Дуже близька, але досить активна поїздка. Краків здивує не лишень своєю красою, але й подарує веселі розваги. В тур зазвичай входить парк розваг Енерджіляндія, соляні копальні Велічка, аквапарк та замок Вевель. Тривалість туру 3 дні, з 2 ночівлями в готелі 3-4* та включеним сніданком (шведський стіл). В оплату входить екскурсія містом та Вавельський замок, а також страхування. Всі інші екскурсії сплачуються додатково.

Середня вартість такого туру 125 євро з особи.

Скільки коштує тур в Італію

Шлях до Італії прокладений через Верону та Венецію, які також будуть яскравими зупинками на шляху до головної цілі. Прогулянки на гондолах, таємничість Гранд Каналу, острови Мурано і Бурано, а також озеро Гарда - невеличкий анонс цікавого туру. Тривалість туру 4 дні з 1 ночівлею в готелі 3-4* (в тримісних номерах) та сніданком у готелі (шведський стіл). У вартість увійдуть екскурсії по Вероні та Венеції та медичне страхування. Якщо група понад 10 осіб - надається одне безкоштовне місце.

Середня вартість туру 175 євро.

Які документи потрібні для виїзду дитини за кордон

Поїздка в супроводі мами або тата:

біометричний паспорт (термін дії мінімум 90 днів після закінчення туру);

оригінал свідоцтва про народження.

Поїздка в супроводі вчителя/ін особи:

нотаріальний дозвіл на виїзд дитини від обох батьків (для всіх дітей до 18 років).

З подробицями та нюансами виїзних документів можна ознайомитись на сайті tastour.com.uа.