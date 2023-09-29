Осенние каникулы от Парижа до Дрездена. Сколько стоят детские автобусные туры

С приближением последней недели октября головная боль родителей начинает пульсировать несколько сильнее. Чем занять ребенка, куда отправить подальше от тревог, и как сделать его мир ярче и позитивнее на период каникул.

Автобусные туры для детей и учителей – отличная возможность ответить на почти все вопросы.

Мы узнали, что и в какую цену предлагает туристический рынок Украины.

Какие направления наиболее популярны на каникулах

Предпочтение отдается городам как можно ближе к Украине, потому что страх за выезжающего за границу ребенка, без сопровождения близких родственников, давит. Но те украинцы, которые отправляют детей не первый раз, пользуются услугами одной компании, отправляют детей в сопровождении учителя - готовы и на более далекие "шаги".

Это подтверждают слова компании tastour.com.uа :

"На школьные каникулы весной популярны были короткие туры в Польшу, в частности в Краков с посещением известного парка развлечений Энерджиландия, а также в Варшаву, - дети увлекаются интерактивным музеем и центром науки "Коперник". Также, безусловно, в ТОП вошли поездки в Париж, с посещением наиболее посещаемого парка развлечений Диснейленда и в Италию, с посещением парка Гардаленд практически на берегу известного озера Гарда.

Поэтому выбор направления зависит от доверия к сопровождению и цене вопроса.

Сколько стоит детский тур в Париж

Интересное путешествие открыто для детей из 5-го класса и старше. В путешествие входит Прага, исторический экскурс в Берлине, знаменитая изюминка Парижа и DISNEYLAND. Поездка рассчитана на 6 дней, два из них в Париже, по одному дню в Берлине и Праге. Проживание рассчитывается на 3 ночи в отелях 3-4 звезды и завтраком (шведский стол).

В оплату обычно входит медицинское страхование, транспорт, проживание с завтраком, экскурсии в сопровождении гида.

Средняя стоимость такого тура 250 евро на человека.

Сколько стоит детский тур в Прагу и Вену

Путешествие овеяно легендами и мифами. Магическая архитектура городов и дворцов королей. В прогулку по Праге войдет зоопарк, Пражский Град и годовая прогулка на корабле. В Вене дети смогут увидеть резиденцию императоров, парк роз и другие достопримечательности. Путешествие рассчитано на 4 дня с 1 ночевкой в отеле 3* с завтраком.

В оплату обычно входит медицинское страхование, транспорт, проживание с завтраком, экскурсии в сопровождении гида.

Средняя стоимость тура 105 евро с человека.

Сколько стоит тур в Краков

Очень близкая, но достаточно активная поездка. Краков удивит не только своей красотой, но подарит веселые развлечения. В тур обычно входит парк развлечений Энерджиляндия, соляные рудники Величка, аквапарк и замок Вевель. Продолжительность тура 3 дня, с 2 ночевками в отеле 3-4* и включенным завтраком (шведский стол). В оплату входит экскурсия по городу и Вавельский замок, а также страхование. Все остальные экскурсии оплачиваются дополнительно.

Средняя стоимость такого тура 125 евро с человека.

Сколько стоит тур в Италию

Путь в Италию проложен через Верону и Венецию, которые будут также яркими остановками на пути к главной цели. Прогулки на гондолах, таинственность Гранд Канала, острова Мурано и Бурано, а также озеро Гарда – небольшой анонс интересного тура. Продолжительность тура 4 дня с 1 ночевкой в отеле 3-4* (в трехместных номерах) и завтраком в отеле (шведский стол). В стоимость войдут экскурсии по Вероне и Венеции и медицинское страхование. Если группа более 10 человек – предоставляется одно бесплатное место.

Средняя стоимость тура – 175 евро.

Какие документы нужны для выезда ребенка за границу

Поездка в сопровождении мамы или папы:

биометрический паспорт (срок действия минимум 90 дней после окончания тура);

оригинал свидетельства о рождении.

Поездка в сопровождении учителя/ин:

нотариальное разрешение выезд ребенка от обоих родителей (для всех детей до 18 лет).

С подробностями и нюансами выездных документов можно ознакомиться на сайте tastour.com.ua.