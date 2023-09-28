Осінні вихідні в Тернополі. Що подивитися, чим розважитися в місті та околицях

Посмішка притаманна тернопільчанам завжди щира та добра. Ці люди, ніби огортають турботою та теплом. Це переноситься не лишень на спілкування, але й помітно в доглянутих будиночках, акуратно прибраних вуличках, позитивних деталях самого міста. Господарі, які кохають та закохують. Тому ваші вихідні в Тернополі будуть сповнені краси та позитивної атмосфери, не дивлячись на важкі обставини, які доводиться враховувати сьогодні.

Що подивитись в місті Тернопіль

Місто сповнено історичними, архітектурними та сучасними пам’ятками, тому ми обрали для вас найцікавіші місця, які можна охопити за вихідні. Багато з них можна об'єднати в одну мальовничу прогулянку Тернополем.

Театральний майдан

Почати з центру гарна ідея, адже тут сконцентрована велика низка архітектурних пам’яток. На широкій центральній площі панує музично-драматичний театр ім. Тараса Григоровича Шевченка. Його сторожові колони прикрашені барельєфами та візерунками, а на вході висить актуальний розклад всіх подій. На площі часто проводяться фестивалі та різні заходи, тож ви можете стати учасником шоу, або святкування. Поруч з театром можна відвідати пам’ятник Кобзареві, а також помилуватися старими будиночками, які межують з сучасністю.

Пам’ятник Соломії Крушельницькій

Пройдіться по бульвару Т. Г. Шевченка, та знайдіть в невеликому сквері пам’ятних золотому голосу Світу – Соломії Крушельницькій. Це єдиний пам’ятник в повний зріст співачки, яка підкорила всю країну своїм голосом. Осінній сквер буде найліпшим фоном для вас та тендітної постаті на п'єдесталі

Церква Різдва Христового

Ви не оминете цю стриману споруду під зеленими куполами. Перша згадка про церкву датується 1566 роком, але тоді ще споруда була дерев’яною. Та буквально через півстоліття набула вигляду, що зберігся до сьогодні. До 1770 року церква була прикладом для інших, бо в її стінах вміщалися й греко-католицькі і православні парафіяни. На сьогодні церква греко-католицька.

Тернопільські "Єлисейські поля"

Ви попадете в цю місцевість, якщо сплануєте прогулянку в Шевченківському парку. Знаменитий готель "Тернопіль" буде вашим орієнтиром. Ця локація для мальовничих, тихих прогулянок стає дуже привабливою з настанням осені. Не втрачайте шанс зробити мільйон гарних фото для вашого інстаграму. Тут відкривається чудовий краєвид на Тернопільське озеро.

Тернопільське озеро

Це перлинка міста, де обожнюють гуляти усі. Йому стільки ж років, скільки й місту - близько 5 століть. Тут можна прогулятися набережною, відвідати одразу декілька парків, та перекусити в дуже атмосферних кафе. Навряд чи вам вдасться обійти всі 300 гектарів, але на прокат можна взяти велосипед.

Острів закоханих

Ось куди потрібно дістатися, гуляючи набережною. Романтичний пішохідний міст переведе вас на невеличкий острівець з високими деревами. Острів розкішний восени, ви можете посидіти в альтанці, яку обіймає жовтогаряче листя. За місцевими віруваннями зазирнувши в воду з острівця можна побачити свою другу половинку.

Тернопільський аераційний фонтан

Довжина фонтану становить понад 300 метрів. Локація має ввійти в вашу вечірню прогулянку, бо такого різноманіття кольорів води гайда й побачити. Веселка в 9 шириною та 300 довжиною вразить вас неодмінно.

Які розваги можна включити у вікенд в Тернополі

Окрім сучасних торговельних центрів, де ви можете влаштувати шопінг, покатати дітей на атракціонах та зводити в кіно, є ще список незвичайних місць біля Тернополя, яким слід надати перевагу. Адже сучасні розваги є всюди, а те про що ми розповімо нижче немає більш ніде.

Джуринський водоспад

Такого 16 метрового красеня, що спускається рівними сходинками можна побачити тільки поблизу села Нирків на Тернопільщині. В осені наплив туристів спадає і вам не доведеться чекати великої черги, щоб зробити гарне фото.

Печера Вертеба

А точніше печера–музей Вертеба, оскільки це місце зберігає крім природних пам’яток, ще й історичні. Артефакти трипільської культури розкинуті по всій печері.

Русилівські водоспади

Просто казкова місцевість, яка налічує до 10 водоспадів. Розташовується ця мальовнича локація в селі Русилів Тернопільської області. Осінь створює тут магічну красу.

Приватний зоопарк "Крайня хата"

В селі Торське під Заліщиками розташовується зоопарк екзотичних тварин. Білет туди коштує лишень 30 грн, а задоволення море. На території є навіть леви та верблюди.

Тернопіль чекає своїх гостей, щоб зарядити позитивом та заохотити приїжджати частіше.