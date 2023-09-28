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Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Анна Веселова - Соловонюк

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Улыбка присущая тернопольчанам всегда искренняя и добрая. Эти люди словно окутывают заботой и теплом. Это переносится не только на общение, но и заметно в ухоженных домиках, аккуратно убранных улочках, положительных деталях самого города. Хозяева, которые любят и влюбляют. Поэтому ваши выходные в Тернополе будут полны красоты и позитивной атмосферы, несмотря на сложные обстоятельства, которые приходится учитывать сегодня.

Что посмотреть в городе Тернополь

Город полон исторических, архитектурных и современных достопримечательностей. Ммы выбрали для вас самые интересные места, которые можно охватить за выходные. Многие можно объединить в одну живописную прогулку по Тернополю.

Театральная площадь

Начать с центра хорошая идея, ведь здесь сконцентрирован большой ряд архитектурных памятников. На обширной центральной площади царствует музыкально-драматический театр им. Тараса Григорьевича Шевченко. Его сторожевые колонны украшены барельефами и узорами, а на входе висит актуальное расписание всех событий. На площади часто проводятся фестивали и различные мероприятия, поэтому вы можете стать участником шоу или празднования. Рядом с театром можно посетить памятник Кобзарю, а также полюбоваться старыми домиками, граничащими с современностью.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Памятник Соломии Крушельницкой

Пройдитесь по бульвару Т. Г. Шевченко и найдите в небольшом сквере памятник золотому голосу Мира – Соломии Крушельницкой. Это единственный памятник в полный рост певицы, покорившей всю страну своим голосом. Осенний сквер будет лучшим фоном для вас и хрупкой фигуры на пьедестале.

Церковь Рождества Христова

Вы не обойдете это сдержанное сооружение под зелеными куполами. Первое упоминание о церкви датируется 1566 годом, тогда постройка была деревянной. Буквально через полвека церковь приобрела вид, что сохранился до сегодняшнего дня. До 1770 года церковь была примером для других, потому что в ее стенах помещались и греко-католические и православные прихожане. Сегодня церковь греко-католическая.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Тернопольские "Елисейские поля"

Вы попадете в эту местность, если спланируете прогулку по Шевченковскому парку. Знаменитый отель "Тернополь" будет вашим ориентиром. Эта локация для живописных, тихих прогулок становится очень привлекательной с наступлением осени. Не упускайте шанс сделать миллион красивых фото для вашего инстаграмма.

Тернопольское озеро

Это жемчужинка города, где любят гулять все. Ему столько же лет, сколько и городу – около 5 веков. Здесь можно прогуляться по набережной, посетить сразу несколько парков и перекусить в очень атмосферных кафе. Едва ли вам удастся обойти все 300 гектаров, но на прокат можно взять велосипед.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Остров влюбленных

Вот куда нужно добраться, гуляя по набережной. Романтический пешеходный мост переведет вас на небольшой островок с высокими деревьями. Остров роскошный осенью, вы можете посидеть в беседке, обнимаемую оранжевыми листьями. За местными верованиями заглянув в воду с островка можно увидеть свою вторую половинку.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Тернопольский аэрационный фонтан

Длина фонтана составляет более 300 метров. Локация должна войти в вашу вечернюю прогулку, потому что такого разнообразия цветов воды редко увидешь. Радуга в 9 шириной и 300 длиной поразит вас непременно.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Какие развлечения можно включить в уикенд в Тернополе

Кроме современных торговых центров, где вы можете устроить шопинг, покатать детей на аттракционах и возводить в кино, есть еще список необычных мест возле Тернополя, которым следует отдать предпочтение. Ведь современные развлечения есть повсюду, а то, о чем мы расскажем ниже, нет больше нигде.

Джуринский водопад

Такого 16 метрового красавца, спускающегося по ровной ступеньке, можно увидеть только вблизи села Нирков на Тернопольщине. Осенью наплыв туристов падает и вам не придется ждать большой очереди, чтобы сделать хорошее фото.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Пещера Вертеба

А точнее пещера – музей Вертеба, поскольку это место хранит помимо природных памятников, еще и исторические. Артефакты трипольской культуры раскинуты по всей пещере.

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Русиловские водопады

Просто сказочная местность, насчитывающая до 10 водопадов. Размещается эта живописная локация в селе Русилов Тернопольской области. Осень создает здесь волшебную красоту.

Частный зоопарк "Крайняя хата"

Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

В селе Торское под Залещиками размещается зоопарк экзотических животных. Билет туда стоит всего 30 грн, а удовольствия море. На территории есть даже львы и верблюды.

Тернополь ждет своих гостей, чтобы заряжать позитивом и пробудить желание приезжать чаще.

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