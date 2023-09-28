Осенние выходные в Тернополе. Что посмотреть, чем развлечься в городе и окрестностях

Улыбка присущая тернопольчанам всегда искренняя и добрая. Эти люди словно окутывают заботой и теплом. Это переносится не только на общение, но и заметно в ухоженных домиках, аккуратно убранных улочках, положительных деталях самого города. Хозяева, которые любят и влюбляют. Поэтому ваши выходные в Тернополе будут полны красоты и позитивной атмосферы, несмотря на сложные обстоятельства, которые приходится учитывать сегодня.

Что посмотреть в городе Тернополь

Город полон исторических, архитектурных и современных достопримечательностей. Ммы выбрали для вас самые интересные места, которые можно охватить за выходные. Многие можно объединить в одну живописную прогулку по Тернополю.

Театральная площадь

Начать с центра хорошая идея, ведь здесь сконцентрирован большой ряд архитектурных памятников. На обширной центральной площади царствует музыкально-драматический театр им. Тараса Григорьевича Шевченко. Его сторожевые колонны украшены барельефами и узорами, а на входе висит актуальное расписание всех событий. На площади часто проводятся фестивали и различные мероприятия, поэтому вы можете стать участником шоу или празднования. Рядом с театром можно посетить памятник Кобзарю, а также полюбоваться старыми домиками, граничащими с современностью.

Памятник Соломии Крушельницкой

Пройдитесь по бульвару Т. Г. Шевченко и найдите в небольшом сквере памятник золотому голосу Мира – Соломии Крушельницкой. Это единственный памятник в полный рост певицы, покорившей всю страну своим голосом. Осенний сквер будет лучшим фоном для вас и хрупкой фигуры на пьедестале.

Церковь Рождества Христова

Вы не обойдете это сдержанное сооружение под зелеными куполами. Первое упоминание о церкви датируется 1566 годом, тогда постройка была деревянной. Буквально через полвека церковь приобрела вид, что сохранился до сегодняшнего дня. До 1770 года церковь была примером для других, потому что в ее стенах помещались и греко-католические и православные прихожане. Сегодня церковь греко-католическая.

Тернопольские "Елисейские поля"

Вы попадете в эту местность, если спланируете прогулку по Шевченковскому парку. Знаменитый отель "Тернополь" будет вашим ориентиром. Эта локация для живописных, тихих прогулок становится очень привлекательной с наступлением осени. Не упускайте шанс сделать миллион красивых фото для вашего инстаграмма.

Тернопольское озеро

Это жемчужинка города, где любят гулять все. Ему столько же лет, сколько и городу – около 5 веков. Здесь можно прогуляться по набережной, посетить сразу несколько парков и перекусить в очень атмосферных кафе. Едва ли вам удастся обойти все 300 гектаров, но на прокат можно взять велосипед.

Остров влюбленных

Вот куда нужно добраться, гуляя по набережной. Романтический пешеходный мост переведет вас на небольшой островок с высокими деревьями. Остров роскошный осенью, вы можете посидеть в беседке, обнимаемую оранжевыми листьями. За местными верованиями заглянув в воду с островка можно увидеть свою вторую половинку.

Тернопольский аэрационный фонтан

Длина фонтана составляет более 300 метров. Локация должна войти в вашу вечернюю прогулку, потому что такого разнообразия цветов воды редко увидешь. Радуга в 9 шириной и 300 длиной поразит вас непременно.

Какие развлечения можно включить в уикенд в Тернополе

Кроме современных торговых центров, где вы можете устроить шопинг, покатать детей на аттракционах и возводить в кино, есть еще список необычных мест возле Тернополя, которым следует отдать предпочтение. Ведь современные развлечения есть повсюду, а то, о чем мы расскажем ниже, нет больше нигде.

Джуринский водопад

Такого 16 метрового красавца, спускающегося по ровной ступеньке, можно увидеть только вблизи села Нирков на Тернопольщине. Осенью наплыв туристов падает и вам не придется ждать большой очереди, чтобы сделать хорошее фото.

Пещера Вертеба

А точнее пещера – музей Вертеба, поскольку это место хранит помимо природных памятников, еще и исторические. Артефакты трипольской культуры раскинуты по всей пещере.

Русиловские водопады

Просто сказочная местность, насчитывающая до 10 водопадов. Размещается эта живописная локация в селе Русилов Тернопольской области. Осень создает здесь волшебную красоту.

Частный зоопарк "Крайняя хата"

В селе Торское под Залещиками размещается зоопарк экзотических животных. Билет туда стоит всего 30 грн, а удовольствия море. На территории есть даже львы и верблюды.

Тернополь ждет своих гостей, чтобы заряжать позитивом и пробудить желание приезжать чаще.