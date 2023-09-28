Відпочинок восени у наметах з преміум комфортом. Розташування та умови глемпінгів в Україні

Хто сказав, що осінь час завмирання, роботи без вихідних та напруження. Лишень раз спробувавши поїхати на осінній вікенд в один з глемпінгів України, вас вже буде не спинити. Бо це кардинальна зміна картини перед очима, відключення від бурхливого соціуму, перезавантаження нервової системи – без шоку від падіння комфорту та побутових умов.

Ліси, гори, берег річки - все в нашій добірці глемпінгів, де в кожному наметі є ліжко, електрика, санвузол та кухня. Залишайте атмосферу відпочинку на природі не втрачаючи комфорту та не мандруючи далеко від своєї області.

Глемпінг "Шатро"

Київська область багата на чарівні місця для відпочинку. Глемпінг "Шатро" розташований за 85 км від столиці в селищі Уляники. Посеред лісу, недалеко від водойми та кінної ферми стоять комфортабельні намети для 4 та 6 осіб. Кемпінг має кухню, де вам запропонують пакети харчування та барбекю зону, яка забезпечить смачними шашликами та овочами гриль.

Ви зможете відпочивати на терасі свого намету, влаштовувати романтичні вечері, замовити собі кінну прогулянку, або екскурсію до затопленої церкви. На території кемпінгу проводяться заняття йогою та медитації. Бажаючим покрутити колеса запропонують велосипеди, а тим, хто обожнює походи – піші прогулянки до цілющого джерела. Ваші вихідні в глемпингу "Шатро" обіцяють бути насиченими та приємними.

Ваш намет на три особи (велике двоспальне ліжко та диван) у вересні може коштувати 3250 грн за ніч.

Глемпінг GLAMP CAMP

Ще один варіант відпочити поруч з Києвом у селищі Глібівка. Комплекс Event Park пропонує своїм гостям варіанти наметів прямо на березі Київського моря. Розташування поруч із сосновим лісом подарує чисте повітря, а дев’ять саварі–тентів забезпечать комфорт не гірший за готельні номери.

З додаткових можливостей мангали, гамаки, столи, сітка для волейболу та шезлонги.

Територія глемпінгу закрита та знаходиться під охороною. На мальовничій локації можна організувати будь–яке святкування важливої для вас дати.

Ціни на намети можна дізнатися зв’язавшись з GLAMP CAMP.

Глемпінг "Перестанок"

Переміщуємося в Івано-Франківську область, а саме до селища Зелене. Це ціле наметове містечко з великим готелем, яке вміщує до 40 людей. Зелена територія ранньою осінню стає просто шедевром, а розташування біля річки Зелениця робить шедевральну картину живою та дихаючою.

Всі глемпінги розраховані на дві особи, але за потребою можна додати місце. Електромережа та обігрівачі, побутові умови розташовані на території, а в наметах діє WI FI. Є місця для багаття, обідні зони, а також чудові заняття йогою серед природи.

Окрім душу цей глемпінг пропонує оздоровчі чани для купання та бібліотеку для затишного проведення часу.

Ціни в глемпінгу "Перестанок" стартують від 3480 грн.

Кемпінг "Пристань Варяга"

Гуляючи по Івано-Франківській області та потрапивши в селище Делева, на березі Дністра знайдете досить затишне та зручне місце для відпочинку та перезавантаження.

Цей кемпінг пропонує поселення в котеджах, або ж місце для вашого намету. Комфортабельне облаштування локації всіма побутовими потребами робить проживання комфортним у найпростішому наметі.

Додаткові розваги як рафтинг, каякінг та сплави по воді додадуть пригодницької атмосфери та духу авантюризму.

Місце для вашого намету в "Прістань Варяга" коштуватиме усього 150 грн, а проживання в котеджах від 900 грн.

Глемпінг "Білий Бізон"

Івано-Франківщина може запропонувати ще одне затишне місце на березі річки Дністер. Цей глемпінг розташований біля селища Лука та в пропозиціях має навіть двокімнатні намети. Ця локація також має варіанти встановлення свого намету та користування всіма побутовими умовами. Місцеві намети виглядають немов справжнісінькі бунгало на палях, що дуже зручно, коли йде дощ. Харчування та сауна як додаткові девайси, а з розваг - сплав по Дністру.

Бунгало в "Білому Бізоні" на 2 особи можна зайняти за 840 грн.

Глемпінг "Мала Річка"

Ближче до Львова, біля селища Корчин розташовується глемпінг у якому існує варіант розкладання свого намету. Що допоможе зекономити на проживанні, але користуватися всіма комфортними умовами на локації. Кринична вода та мальовниче розташування між горою та річкою подарують забуття, хоча б на декілька днів та дозволять побути серед лікуючої тиші природи.

З побутових умов на території є все, що потрібно від санвузла до кухні та кафе. А різноманітні варіанти наметів дозволяють відпочивати як у двох, так і всією сім’єю.

В глемпінгу "Мала Річка" вартість встановлення свого намету складає всього 200 грн, а комфортабельні місцеві шатри стартують від 1500 грн (діти до 7 років безкоштовно, без надання спального місця).

Глемпінг "Блакитне Озеро"

Розкіш аутентичного відпочинку у Вінницькій області. Локація на 10 наметів знаходиться у селищі Могилівка. Двоспальні ліжка, обігрівачі й, навіть холодильник - все буде у вашому затишному житлі. Побутові умови також на гарному рівні, а в додаток мангали та посуд.

Локація ідеальна для тих, хто обожнює порибалити та погуляти, адже зовсім поряд ставок, кар’єр та ліс.

Намети в "Блакитному Озері" коштують від 1500 грн.

Кемпінг "Чехівка"

Черкаська область, селище Чехівка. Таку адресу має наша наступна локація наметового відпочинку. Територія не має встановлених шатрів, але має місця для ваших наметів, а також надає намети в оренду. Проте локація побутово розвинена. Теплий душ, туалети, розетки, місце, щоб сховатися в негоду та печі для приготування їжі. Питну воду та дрова також можна придбати на території табору. Територія кемпінгу огороджена та має вихід до берега Дніпра, де можна влаштувати пляжний відпочинок.

Вартість місця у "Чехівці" зі своїм наметом лишень 50 грн, а оренда намету – 150 грн.

Глемпінг SHALASH

Житомирська область повертає нас до двоспальних ліжок та обігрівачів у комфортабельних наметах. Селище Царівка, а точніше, територія готелю "Царів Хутір" пропонує відпочинок серед природи з басейном для купання та кінотеатром просто неба. Вам не доведеться турбуватися про їжу, адже ресторан готелю приготує її для вас, а доступ до інтернету дозволить перепочивати не відсторонюючись від важливих справ.

Це чудовий варіант для романтики, адже ваша вечеря може перенестися водний пірс, де для вас запалять свічки та накриють на стіл.

Вартість наметів в глемпінгу SHALASH від 2500 грн.

Глемпінг Mandra

Продовжуємо пляжний відпочинок в Черкаській області в місті Канів. Дев’ять двомісних наметів мають кухонні куточки з холодильником. Посуд та все необхідне також надається. Барбекю-зона, кінотеатр просто неба та лазня додаткові розваги для вашого розслабляючого відпочинку біля води та лісу.

Вартість наметів у Mandra від 1700 грн.

Глемпінг MINIMALIST

Одеса залишається досить напруженим районом зараз, але попри тривоги та ракети одесити та гості міста знаходять час та можливості відпочивати. І, якщо не купатися, то, хоча б, спостерігати, як хвилі Чорного моря продовжують свій біг.

В 10 км від Одеси в Новій Дофінівці пропонують відпочинок в купольних наметах. Це досить комфортні, в деяких варіантах двоповерхові "м’ячі" на березі моря. Шатри оснащені навіть клімат контролем. Площа шатрів від 30 м2. Це майже квартири з панорамними вікнами на хвилі.

Крім користування та розваг інфраструктури глемпінгу, пропонується замовлення чанів для купання.

Вартість куполів MINIMALIST складає 5000 грн.