rus
Українська
English
język polski, polszczyzna
Путешествия

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Анна Веселова - Соловонюк

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Кто сказал, что осень – время замирания, работы без выходных и напряжения. Только раз попробовав поехать на осенний уикенд в один из глемпингов Украины, вас уже будет не остановить. Это кардинальное изменение картины перед глазами, отключение от бурного социума, перезагрузка нервной системы – без шока от падения комфорта и бытовых условий.

Леса, горы, берег реки – все в нашей подборке глемпингов, где в каждой палатке есть кровать, электричество, санузел и кухня. Оставляйте атмосферу отдыха на природе не теряя комфорта и не путешествуя вдали от своей области.

Глемпинг "Шатро"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Киевская область богата волшебными местами для отдыха. Глемпинг "Шатро" расположен в 85 км от столицы в поселке Уляники. Среди леса, недалеко от водоема и конной фермы стоят комфортабельные палатки для 4 и 6 человек. Кемпинг имеет кухню, где предлагают пакеты питания и барбекю зону, которая обеспечит вкусными шашлыками и овощами гриль.

Вы сможете отдыхать на террасе своей палатки, устраивать романтические ужины, заказать себе конную прогулку или экскурсию в затопленную церковь. На территории кемпинга проводятся занятия йогой и медитацией. Желающим покрутить колеса предложат велосипеды, а обожающим походы – пешие прогулки к целебному источнику. Ваши выходные в глемпинге "Шатро" обещают быть насыщенными и приятными.

Ваша палатка на три человека (большая двуспальная кровать и диван) в сентябре может стоить 3250 грн за ночь.

Глемпинг GLAMP CAMP

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Еще один вариант отдохнуть рядом с Киевом в поселке Глебовка. Комплекс Event Park предлагает своим гостям варианты палаток прямо на берегу Киевского моря. Расположение рядом с сосновым лесом подарит чистый воздух, а девять савари-тентов обеспечат комфорт не хуже гостиничных номеров.

Из дополнительных возможностей – мангалы, гамаки, столы, сетка для волейбола и шезлонги.

Территория глэмпинга закрыта и находится под охраной. На живописной локации можно организовать любое празднование важной для вас даты.

Цены на палатки можно узнать, связавшись с GLAMP CAMP.

Глемпинг "Перестанок"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Перемещаемся в Ивано-Франковскую область, а именно в поселок Зеленое. Это целый палаточный городок с небольшой гостиницей, вмещающий до 40 человек. Зеленая территория ранней осенью становится просто шедевром, а расположение у реки Зеленица делает шедевральную картину живой и дышащей.

Все глемпинги рассчитаны на два человека, но при необходимости можно добавить место. Электросеть и обогреватели, бытовые условия расположены на территории, а в палатках действует WI FI. Есть места для костра, обеденные зоны, а также отличные занятия йогой среди природы.

Кроме душа этот глемпинг предлагает оздоровительные чаны для купания и библиотеку для уютного времяпрепровождения.

Цены в глемпинге "Перестанок" стартуют от 3480 грн.

Кемпинг "Пристань Варяга"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Гуляя по Ивано-Франковской области и попав в поселок Делево, на берегу Днестра найдете достаточно уютное и удобное место для отдыха и перезагрузки.

Кемпинг предлагает поселение в коттеджах или место для вашей палатки. Комфортабельное обустройство локации всеми бытовыми потребностями делает проживание комфортным в простейшей палатке.

Дополнительные развлечения как рафтинг, каякинг и сплавы по воде придадут приключенческой атмосфере и духу авантюризма.

Место для вашей палатки в "Пристань Варяга" обойдется всего в 150 грн, а проживание в коттеджах от 900 грн.

Глемпинг "Белый Бизон"

Ивано-Франковская область может предложить еще одно уютное место на берегу реки Днестр. Этот глемпинг расположен возле поселка Лука и предлагает даже двухкомнатные палатки. Эта локация также имеет варианты установки своей палатки и пользования всеми бытовыми условиями. Местные палатки выглядят словно самые настоящие бунгало на сваях, что очень удобно, когда идет дождь. Питание и сауна как дополнительные аксессуары, а по развлечениям - сплав по Днестру.

Бунгало в "Белом Бизоне" на 2 человека можно занять за 840 грн.

Глемпинг "Малая Река"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Ближе к Львову, возле поселка Корчин располагается глемпинг, в котором существует вариант разложения своей палатки. Что поможет сэкономить на проживании, но пользоваться всеми удобными условиями на локации. Вода и живописное расположение между горой и рекой подарят забвение, хотя бы на несколько дней и позволят побыть среди лечебной тишины природы.

Из бытовых условий на территории есть все, что нужно от санузла до кухни и кафе. А разные варианты палаток позволяют отдыхать как в двух, так и всей семьей.

В глемпинге "Малая Река" стоимость установки своей палатки составляет всего 200 грн, а комфортабельные местные шатры стартуют от 1500 грн (дети до 7 лет бесплатно, без предоставления спального места).

Глемпинг "Голубое Озеро"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Роскошь аутентичного отдыха в Винницкой области. Локация на 10 палаток находится в поселке Могилевка. Двуспальные кровати, обогреватели и даже холодильник – все будет в вашем уютном жилище. Бытовые условия также на хорошем уровне, а вдобавок мангалы и посуда.

Локация идеальна для тех, кто любит порыбачить и погулять, ведь совсем рядом пруд, карьер и лес.

Палатки в "Голубом Озере" стоят от 1500 грн.

Кемпинг "Чеховка"

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Черкасская область, поселок Чеховка. Такой адрес имеет наша следующая локация палаточного отдыха. Территория не имеет установленных шатров, но имеет места для ваших палаток, а также предоставляет палатки в аренду. Однако локация бытово развита. Теплый душ, туалеты, розетки, место, чтобы спрятаться в ненастье и печи для приготовления пищи. Питьевую воду и дрова можно приобрести на территории лагеря. Территория кемпинга ограждена и имеет выход на берег Днепра, где можно устроить пляжный отдых.

Стоимость места в "Чеховке" со своей палаткой всего 50 грн, а аренда палатки – 150 грн.

Глемпинг SHALASH

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Житомирская область возвращает нас к двуспальным кроватям и обогревателям в комфортабельных палатках. Поселок Царевка, а точнее, территория отеля "Царев Хутор" предлагает отдых среди природы с бассейном для купания и кинотеатром под открытым небом. Вам не придется беспокоиться о еде, ведь ресторан отеля приготовит ее для вас, а доступ к интернету позволит отдыхать, не отстраняясь от важных дел.

Это отличный вариант для романтики, ведь ваш ужин может перенестись водный пирс, где вам зажгут свечи и накроют на стол.

Стоимость палаток в глемпинге SHALASH от 2500 грн.

Глемпинг Мандра

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Продолжаем пляжный отдых в Черкасской области в городе Канев. Девять двухместных палаток имеют кухонные уголки с холодильником. Посуда и все необходимое также предоставляется. Барбекю-зона, кинотеатр под открытым небом и баня дополнительные развлечения для вашего расслабляющего отдыха у воды и леса.

Стоимость палаток в Mandra от 1700 грн.

Глемпинг MINIMALIST

Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Одесса остается достаточно напряженным районом сейчас, но, несмотря на тревоги и ракеты, одесситы и гости города находят время и возможности отдыхать. И, если не купаться, то хотя бы наблюдать, как волны Черного моря продолжают свой бег.

В 10 км от Одессы в Новой Дофиновке предлагают отдых в купольных палатках. Это довольно удобные, в неких вариантах двухэтажные "мячи" на берегу моря. Шатры оснащены даже климат-контролем. Площадь шатров от 30 м2. Это почти квартира с панорамными окнами на волне.

Помимо использования и развлечения инфраструктуры глэмпинга, предлагается заказ чанов для купания.

Стоимость куполов MINIMALIST составляет 5000 грн.

Путешествия