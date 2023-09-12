Полтавський вересень: Галушки заправлені фестивалями та концертами

Полтава – чудове місце, щоб побачити яскравий відтінок української культури. По-перше, ви почуєте зовсім іншу говірку української мови та поповнити свій словниковий запас такими словами як: утиральник (рушник), полумисок (глибока тарілка), потапці (шматочки хліба, які запивають), маторжаники (різновид печива).

По-друге, Полтава – естетично спрямоване місце, де за кожним куточком пильнують та кожну клумбу прикрашають.

По-третє, місто зберігає важливі історичні артефакти та пам’ятки, які поглиблять ваші здобутки в історії України та огорнуть в красу.

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З чого почати Полтавську мандрівку

Перед прогулянками та маршрутами головним є обрати житло. Тут у вас буде досить широкий вибір від готелів преміум класу як Прем’єр Готель Палацо, Атмосфера, готель–ресторан Галерея, так і житла середнього діапазону цін: готель Явір, готель Алмаз, готель Арена, готель "Україна Люкс".

Ви завжди можете скористатися хостелами або приватними пропозиціями для винайму квартири.

Три райони які рекомендовані для зупинки мандрівників: Жовтневий район, Київський район та Ленінський район. Зупинившись в межах цих територій зручно охопити головні пам’ятки та цікаві місця міста.

Які локації включити в мандрівку

Звісно все залежить від часу, яким ви володієте. Але якщо це лише вихідні та треба встигнути все, запишіть:

Кругла площа;

Пам'ятник галушці;

Полтавський краєзнавчий музей;

Музей історії Полтавської битви;

Біла Альтанка;

Музей-садиба Івана Котляревського;

Сампсоніївська церква.

Маленька порада: залиште альтанку на вечір, або сплануйте ще одну прогулянку до неї перед заходом сонця. Це просто неймовірна картина, сповнена романтики та кольорів.

Де поїсти в Полтаві

Відвідати Полтаву, та й не з’їсти галушок - це злочин проти себе, та свого гастрономічного діапазону. Якщо у вас обмаль часу прямуйте в найближчий заклад. Та, якщо ви маєте час на дегустацію різних варіацій та підходів в приготуванні, ось наш список:

"Шалена шкварка" – приємна атмосфера, домашній затишок та багато варіацій галушок.

"Диканька" – стилістика справжнього українського шинка, жива українська музика та смачні варіації зіркової страви.

"Галушка" – досить привабливий заклад в серці Полтави. Досить широкий асортимент галушок з м’ясом та інших українських страв.

"Комора" – українська кухня, поєднана з іноземними традиціями приготування різних країн. Відкрита кухня, що дозволяє слідкувати за приготуванням вашої страви. такий собі швидкий майстер–клас.

"Полтавські галушки" - назва чудово передає зміст. Цей заклад досить популярний серед місцевих мешканців, адже має доставку їжі. Ви можете скористатися доставкою, та скуштувати жадану страву не виходячи з готелю, що зекономить ваш час.

Фестивалі та концерти, які доповнять вашу мандрівку по вересневій Полтаві

Культурне життя Полтави досить активне та насичене, ви легко зможете додати до своєї прогулянки концерт, виставу або цілий фестиваль.

Ловить пропозиції на вересень 2023:

9.09.2023 – вечір музики Tango (Тераса Art and Health HUB by ZELO). Квитки від 250 грн.

11.09.2023 – чорна вистава-комедія "ПаРаша" (Центр культури та дозвілля). Квитки від 250 грн.

21.09.2023 – гламурна музична вистава–комедія "У джазі тільки бабушки" (театр ім. Гоголя). Квитки від 200 грн.

25.09 2023 – концерт CLONNEX (Villa Krokodila Concert Hall Полтава, пр-т Першотравневий, 20 Б). Квитки від 400 грн.

27.09.2023 – музичний концерт композицій із фільму "Гарри Поттер" у виконанні оркестру (Палац дозвілля "Листопад" Полтава, вул. Жовтнева, 58). Квитки від 490 грн.

29.09.2023 – концерт групи TVORCHI (театр ім. Гоголя). Квитки від 390 грн.

30.09.2023 – вистава "Бейби Бум" (театр ім. Гоголя). Квитки від 350 грн.

Ще більше подій, які ви зможете переглянути в Полтаві у вересні можна найти на KARABAS.UA

Мандрівка в Полтаву може бути насичена, активна та цікава. Почніть свою осінь цікаво.