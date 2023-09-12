Полтавский сентябрь: Галушки заправленые фестивалями и концертами

Полтава – отличное место, чтобы увидеть яркий оттенок украинской культуры. Во-первых, вы услышите совсем другой говор украинского языка и пополните свой словарный запас такими словами как: утиральник (полотенце), полумисок (глубокая тарелка), потапці (кусочки хлеба, которые запивают), моторжаники (разновидность печенья).

Во-вторых, Полтава – эстетично ориентированное место, где за каждым уголком следят и каждую клумбу украшают.

В-третьих, город сохраняет важные исторические артефакты и достопримечательности, которые углубят ваши познания в истории Украины и окутают красоту.

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С чего начать Полтавское путешествие

Перед прогулками и маршрутами главное выбрать жилье. Здесь у вас будет достаточно широкий выбор от отелей премиум класса как Премьер Отель Палацо, Атмосфера, гостиница-ресторан Галерея, так и жилья среднего диапазона цен: гостиница Явир, гостиница Алмаз, гостиница Арена, гостиница "Украина Люкс".

Вы всегда можете воспользоваться хостелами или частными предложениями для съема квартиры.

Три района, которые рекомендованы для остановки путешественников: Жовтневый, Киевский и Ленинский район. Остановившись в пределах этих территорий, удобно охватить главные достопримечательности и интересные места города.

Какие локации включить в путешествие

Конечно, все зависит от времени, которым вы владеете. Но если это только выходные и нужно успеть все, запишите:

Круглая площадь;

Памятник галушке;

Полтавский краеведческий музей;

Музей истории Полтавской битвы;

Белая Беседка;

Музей-усадьба Ивана Котляревского;

Сампсониевская церковь.

Маленький совет: оставьте беседку на вечер, или спланируйте еще одну прогулку к ней перед закатом. Это просто невероятная картина, полная романтики и цвета.

Где поесть в Полтаве

Посетить Полтаву, да и не съесть галушек – это преступление против себя и своего гастрономического диапазона. Если у вас слишком мало времени направляйтесь в ближайшее заведение. Но, если у вас есть время на дегустацию различных вариаций и подходов в приготовлении, вот наш список:

"Безумная шкварка" – приятная атмосфера, домашний уют и много вариаций галушек.

"Диканька" – стилистика настоящего украинского шинка, живая украинская музыка и вкусные вариации звездного блюда.

"Галушка" – довольно привлекательное заведение в сердце Полтавы. Достаточно широкий ассортимент галушек с мясом и других украинских блюд.

"Комора" – украинская кухня, сочетающаяся с иностранными традициями приготовления разных стран. Открытая кухня, позволяющая следить за приготовлением вашего блюда. некий быстрый мастер-класс.

"Полтавские галушки" – название прекрасно передает содержание. Это заведение довольно популярно среди местных жителей, ведь имеет доставку пищи. Вы можете воспользоваться доставкой, и отведать желанное блюдо не выходя из отеля, что сэкономит ваше время.

Фестивали и концерты, которые дополнят ваше путешествие по сентябрьской Полтаве

Культурная жизнь Полтавы достаточно активная и насыщенная, вы легко сможете добавить в свою прогулку концерт, спектакль или целый фестиваль.

Ловит предложения на сентябрь 2023 :

9.09.2023 – вечер музыки Tango (Терраса Art and Health HUB by ZELO). Билеты от 250 грн.

11.09.2023 – черный спектакль-комедия "ПаРаша" (Центр культуры и досуга). Билеты от 250 грн.

21.09.2023 – гламурное музыкальное представление-комедия "В джазе только бабушки" (театр им. Гоголя). Билеты от 200 грн.

25.09 2023 – концерт CLONNEX ( Villa Krokodila Concert Hall Полтава, пр-т Первомайский, 20 Б). Билеты от 400 грн.

27.09.2023 – музыкальный концерт композиций из фильма "Гарри Поттер" в исполнении оркестра ( Дворец досуга "Ноябрь" Полтава, ул. Октябрьская, 58).Билеты от 490 грн.

29.09.2023 – концерт группы TVORCHI (театр им. Гоголя). Билеты от 390 грн.

30.09.2023 – спектакль "Бейби Бум" (театр им. Гоголя). Билеты от 350 грн.

Еще больше событий, которые вы сможете посмотреть в Полтаве в сентябре, можно найти на KARABAS.UA

Путешествие в Полтаву может быть насыщенным, активным и интересным. Начните свою осень любопытно.