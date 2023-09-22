Відвідай 300 локацій України, не встаючи з дивана. Що відомо

Велику мандрівку, довжиною у два місяці, землями батьківщини, розпочав у 2020 році Артем Шамбальов – автор YouTube-каналу #БЕЗВИЗ та співзасновник стартапу tTravel. Результатами виснажливої, але цікавої подорожі стали: фільм "Велика подорож Україною" та додаток-путівник.

Завдяки Артему ми можемо мандрувати рідною країною прямо на дивані й дізнаватися про дуже цікаві місця та їх особливості, щоб якомога краще планувати свої особисті подорожі.

Про що дізнаємося з фільму

Перевагою та родзинкою кінострічки стало те, що автор відвідував маловідомі та не попсові місця. Це допомагає розширити свої кордони та розкриває туристичний потенціал нашої мальовничої країни.

А ще фільм має англійські субтитри, що допомагає на міжнародній туристичній арені та відкриває Україну світові.

Ви зможете дізнатися про місця, які не є популярно-туристичними, але є надзвичайно красивими та придатними для захопливої та пізнавальної мандрівки.

За 50 днів автору вдалося подолати 6 000 км та дослідити 300 локацій.

"Розрахувати точний бюджет цієї подорожі на 1 особу дуже складно, тому що на якихось ділянках маршруту я був один, на інших до мене долучались супутники. Гадаю, якби я 2 місяці подорожував сам, то витратив приблизно 50 тисяч гривень." - поділився Артем в інтерв’ю каналу 24 travel.

Які локації увійшли до кінострічки

Приготуйтеся брати олівця та відмічати місцевість яку впізнали, адже кінострічка охоплює:

Київ;

Одесу;

Львів;

Одеську область;

Херсонську область;

Миколаївську область;

Садибу Даховських;

Київську область;

Житомирської області;

Вінницьку область;

Кам'янець-Подільський;

Чернівецьку область;

Скелі Довбуша;

Тустань;

Боржави;

Дніпропетровську область та інш.

За словами головного героя його вразили десятки місць, але:

"Найбільший розрив шаблону відбувся у Дніпрі. Урбаністика в деяких кварталах цього міста вражає! Дуже мальовнича Херсонська область, Лядовський монастир на кордоні з Молдовою, величезна кількість соборів та палаців у невеликих селах. Кременець сильно вразив! Чернівці відкриваються дуже по-домашньому, якщо пройтись по вузеньких тихих вуличках. Кам'янець-Подільський – взагалі зразок маленького туристичного міста для мене! Дійсно, файне місто Тернопіль! Ужгород має свою особливу затишну атмосферу. Івано-Франківськ – дуже недооцінене місто. Ну і, звичайно, Львів, Одеса та Київ! Але про них всі знають".

На офіційному каналі YouTube фільм набрав вже 40 000 лайків, а понад 2 000 коментаторів називають фільм "найкращим відео про Україну".

Та краще один раз побачити, ніж 100 разів почути.