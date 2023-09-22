Посети 300 локаций Украины, не вставая с дивана. Что известно

Большое путешествие, длиной в два месяца, по землям родины, начал в 2020 году Артем Шамбальов – автор YouTube-канала #БЕЗВИЗ и соучредитель стартапа tTravel. Результатами изнурительной, но интересной поездки стали: фильм "Большая поездка по Украине" и приложение-путеводитель.

Благодаря Артему мы можем путешествовать по родной стране прямо на диване и узнавать очень интересные места и их особенности, чтобы как можно лучше планировать свои личные путешествия.

О чем узнаем из фильма

Преимуществом и изюминкой фильма стало то, что автор посещал малоизвестные и не попсовые места. Это помогает расширить свои границы и раскрывает туристический потенциал нашей живописной страны.

А еще у фильма есть английские субтитры, что помогает на международной туристической арене и открывает Украину миру.

Вы сможете узнать о местах, которые не являются популярно-туристическими, но очень красивыми и пригодными для увлекательного и познавательного путешествия.

За 50 дней автору удалось преодолеть 6000 км и исследовать 300 локаций.

"Рассчитать точный бюджет этого путешествия на 1 человека очень сложно, потому что на каких-то участках маршрута я был один, на других ко мне присоединялись спутники. Думаю, если бы я 2 месяца путешествовал сам, то потратил примерно 50 тысяч гривен" - поделился Артем в интервью каналу 24 travel.

Какие локации вошли в киноленту

Приготовьтесь брать карандаша и отмечать опознанную местность, ведь кинолента охватывает:

Киев;

Одессу;

Львов;

Одесская область;

Херсонскую область;

Николаевскую область;

Усадьбу Даховских;

Киевскую область;

Житомирской области;

Винницкую область;

Каменец-Подольский;

Черновицкая область;

Скалы Довбуша;

Тустань;

Боржавы;

Днепропетровская область и другие.

По словам главного героя его поразили десятки мест, но:

"Наибольший разрыв шаблона произошел в Днепре. Урбанистика в некоторых кварталах этого города впечатляет! Очень живописна Херсонская область, Лядовский монастырь на границе с Молдовой, огромное количество соборов и дворцов в небольших селах. Кременец сильно поразил! Черновцы открываются очень по-домашнему, по узким тихим улочкам.Каменец-Подольский – вообще образец маленького туристического города для меня!Действительно, прекрасный город Тернополь!У Ужгорода есть особенная уютная атмосфера.Ивано-Франковск - очень недооцененный город.Ну и, конечно, Львов, Одесса и Киев ! Но о них все знают".

На официальном канале YouTube фильм набрал уже 40 000 лайков, а более 2 000 комментаторов называют фильм "лучшим видео об Украине".

Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.