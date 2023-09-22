Посети 300 локаций Украины, не вставая с дивана. Что известно
Большое путешествие, длиной в два месяца, по землям родины, начал в 2020 году Артем Шамбальов – автор YouTube-канала #БЕЗВИЗ и соучредитель стартапа tTravel. Результатами изнурительной, но интересной поездки стали: фильм "Большая поездка по Украине" и приложение-путеводитель.
Благодаря Артему мы можем путешествовать по родной стране прямо на диване и узнавать очень интересные места и их особенности, чтобы как можно лучше планировать свои личные путешествия.
О чем узнаем из фильма
Преимуществом и изюминкой фильма стало то, что автор посещал малоизвестные и не попсовые места. Это помогает расширить свои границы и раскрывает туристический потенциал нашей живописной страны.
А еще у фильма есть английские субтитры, что помогает на международной туристической арене и открывает Украину миру.
Вы сможете узнать о местах, которые не являются популярно-туристическими, но очень красивыми и пригодными для увлекательного и познавательного путешествия.
За 50 дней автору удалось преодолеть 6000 км и исследовать 300 локаций.
"Рассчитать точный бюджет этого путешествия на 1 человека очень сложно, потому что на каких-то участках маршрута я был один, на других ко мне присоединялись спутники. Думаю, если бы я 2 месяца путешествовал сам, то потратил примерно 50 тысяч гривен" - поделился Артем в интервью каналу 24 travel.
Какие локации вошли в киноленту
Приготовьтесь брать карандаша и отмечать опознанную местность, ведь кинолента охватывает:
- Киев;
- Одессу;
- Львов;
- Одесская область;
- Херсонскую область;
- Николаевскую область;
- Усадьбу Даховских;
- Киевскую область;
- Житомирской области;
- Винницкую область;
- Каменец-Подольский;
- Черновицкая область;
- Скалы Довбуша;
- Тустань;
- Боржавы;
- Днепропетровская область и другие.
По словам главного героя его поразили десятки мест, но:
"Наибольший разрыв шаблона произошел в Днепре. Урбанистика в некоторых кварталах этого города впечатляет! Очень живописна Херсонская область, Лядовский монастырь на границе с Молдовой, огромное количество соборов и дворцов в небольших селах. Кременец сильно поразил! Черновцы открываются очень по-домашнему, по узким тихим улочкам.Каменец-Подольский – вообще образец маленького туристического города для меня!Действительно, прекрасный город Тернополь!У Ужгорода есть особенная уютная атмосфера.Ивано-Франковск - очень недооцененный город.Ну и, конечно, Львов, Одесса и Киев ! Но о них все знают".
На официальном канале YouTube фильм набрал уже 40 000 лайков, а более 2 000 комментаторов называют фильм "лучшим видео об Украине".
Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.