Найкрутіші Travel додатки для планування подорожей Україною і за кордоном

Голова йде обертом, коли намагаєшся врахувати все для подорожі, та розрахувати бюджет. Але сучасність біжить попереду і, якщо під’єднати онлайн помічників, то все стає набагато легше та швидше. Крім окремих програм по моніторингу авіабілетів, пошуку варіантів житла, атракцій є й такі, що можуть це все об’єднати в один "пакет" та спланувати вашу подорож от А до Я. Потрібно буде тільки витратити час на внесення потрібних для вас параметрів. Такі програми вміють добре економити ваш бюджет на поїздку, адже вони шукають найдешевші слушні варіанти, за секунди обробляючи масу інформації в мережі. Тож розбираємося що й до чого, та вчимося планувати свою подорож швидко та грамотно.

Що можуть сучасні Тревел додатки

Список може бути досить довгим, бо додатки розроблені для вашої зручності в будь-яких умовах. Але з основних:

забезпечити вам найкоротший та найдешевший шлях;

допомогти при стикуванні транспортних пересадок;

розрахувати ваш бюджет, враховуючи не лише дорогу, але й житло, список бажаних атракцій та міський транспорт;

розрахувати конвертацію валюти при оплаті за кордоном чи з закордонної картки;

показати карту маршруту та провести вас навігаційно з одного пункту в інший найзручнішим маршрутом (вказуючи корки, аварії та ями на дорозі);

зорієнтувати вас на будь-якій місцевості, навіть, без доступу в інтернет;

швидко знайти потрібні варіанти житла;

знайти будь-які послуги в незнайомій вам місцевості та записати, чи оформити доставку.

З якими додатками вже можна працювати

Додатки розробляються і вводяться на ринок дуже швидко. Багато з них є абсолютно безкоштовними та перевірені часом та споживачами.

Google Travel

Перший досить "об’ємний" додаток від Google. На закачування у вас піде пару хвилин, а користі буде досить багато. Що вміє Google Trips:

може розробити вам цілий маршрут, розрахувавши його по днях та спланувавши ваші візити до бажаних місць;

знайти найдешевші варіанти білетів на переліт по заданих параметрах;

завантажити карти окремих міст, регіонів та кварталів;

скласти список атракцій, які можна подивитися найближче до вашої точки знаходження;

покаже фото бажаного місця (кафе, ресторани, музеї, пам’ятки, атракції) та відгуки тих, хто вже тут побував.

сканувати вашу пошту для врахування даних та зберегти варіанти, які вам підійшли, щоб не починати пошук наново;

створювати пропозиції на основі введеного вами списку, або позначок на карті.

Планувальники подорожей, що це?

Планувальників досить багато це й Iterate – Travel planer, й Skyscanner, й Travel Life. Тут можна лише пробувати, який інтерфейс буде вам простіший та зручніший. Але є те, що об’єднує їх усіх, це можливості:

бронювання місць, які ви плануєте відвідати;

об’єднання всіх пунктів подорожі та розрахунок бюджету тут і зараз;

збереження вже створених планів подорожі;

навігація для подорожі авто;

детальне планування подій на один день чи загальне на всю подорож.

Детальніше про круті додатки для подорожей Україною

Поки наша Тревел сфера акцентована на розвиток внутрішнього туризму, ці додатки значно полегшать вам життя при плануванні будь-якої подорожі регіонами України.

Foursquare – вже досить популярний і випробуваний додаток. Тут можна дізнатися думку сотень відвідувачів про те, чи інше місце від булочної до театру. Цей додаток допоможе вирішити з хостелом, або, навіть, з університетом. Ви дізнаєтеся про найпопулярніші та найцікавіші локації в конкретному місті та дізнатися час роботи потрібних закладів. Прийміть участь в оцінці місць та полегшить життя не лише собі, а й іншим відвідувачам.

BlaBlaCar – це вже не новина для тисяч подорожуючих, які хочуть комфортно, швидко та бюджетно дістатися будь–якої точки України. Працює це так: якщо ви їдете кудись машиною у якої є місця, проходите реєстрацію в програмі, вказуючи всі подробиці (тип машини, де заберете, бажану суму, час та дату тощо) та шукаєте тих, кого можете прихопити з собою, зекономивши на бензині, а іноді, навіть, трохи підробивши. Або, якщо ви шукаєте як добратися, то реєструється як мандрівник та шукаєте хто їде у потрібний для вас час за зручною ціною.

Існують деякі побоювання щодо незнайомців, тож додатком користується більше молоде покоління, яке ще довіряє людям. Турбуватися про свою безпеку звісно що потрібно, для цього можна: повідомити рідним всі деталі та контакти поїздки (номерний знак машини, фото водія тощо) та при будь-яких підозрілих змінах відмовитися від поїздки.

IWC – це саме те, про що ви подумали. Додаток визначає ваше місцеперебування та шукає найближчі вбиральні, до яких ви зможете потрапити. Ви зможете побачити маршрут, оплату та графік роботи. Програма працює у великих містах України. Щось подібне і окреме є в столиці – WC Kiev.

Triposo – українська розробка, яка орієнтована не лишень на місцевих, алей на іноземних туристів. Це справжній гід Україною. В додатку можна вивчати історію та шукати обмін валют. Додаток має:

карти всіх міст та багатьох селищ України;

допоможе знайти житло, місце для обіду чи цікаві атракції наближені до вашого розташування;

телефони швидких служб реагування (лікарні, поліція, пожежна);

систему, яка допоможе пересуватися в місті громадським транспортом (вкаже шлях і вартість);

прогноз погоди по регіонах.

Discover Ukraine – це одразу декілька додатків по окремим містам України. Розробка іноземна, тож має російську мову в інтерфейсі.

Може:

підібрати житло та паркінг;

основні пам'ятки міста з розробкою маршруту;

заклади харчування та культурного розвитку з можливістю бронювання та цін;

підбір різних турів від туристичних компаній з можливістю замовлення;

афіша подій в місті та бронювання квитків.

Додаток є платним (вільна версія поки доступна для Одеси).

EasyWay – зручне пересування містом, як в Україні, так і в Європі. Маршрути, розклад транспорту, вартість та інформація про зручність для людей з обмеженими можливостями.

"Де Я" – все, що стосується вашого місцеперебування та закладів і подій поруч. Може підібрати пропозиції щодо проведення вікенду, або провести шопінг відомими брендами поруч. Працює тільки на Київ, Львів та Одесу.

Kyiv Metro Guide – звісно що, для мешканців столиці може бути не актуально, але для всіх інших досить доречно. Тут все про метрополітен: від можливих варіантів оплати до карт та маршрутів, як у формі схематичної карти, так і з фото візуалізацією маршруту. На доданок розклад авіарейсів (у мирний час).

Додатки Map – це серія путівників по 22 містам України. Ви зможете користуватися картами як в офлайн, так і в онлайн режимі. Детальний список закладів та житла з усіма контактними даними, цінами, годинами роботи тощо. Прокладання маршруту та фіксування точок на карті, які вам потрібно запам’ятати (наприклад, паркування автомобіля).

Тож, ваша майбутня поїздка може бути набагато легша та дешевша, завдяки інноваціям у вашому телефоні.