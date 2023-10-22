Самые крутые Travel приложения для планирования путешествий по Украине и за рубежом

Голова идет кругом, когда пытаешься учесть все для путешествия и рассчитать бюджет. Но современность бежит впереди и, если подсоединить онлайн помощников – все становится гораздо легче и быстрее. Помимо отдельных программ по мониторингу авиабилетов, поиску вариантов жилья, достопримечательностей есть и такие, которые могут все объединить в один пакет и спланировать ваше путешествие от А до Я. Нужно будет лишь потратить время на внесение нужных вам параметров. Такие программы умеют хорошо экономить ваш бюджет на поездку, ведь они ищут самые дешевые и подходящие варианты, за секунды обрабатывая массу информации в сети. Разбираемся что и к чему, и учимся планировать свое путешествие быстро и грамотно.

Что могут современные Тревел приложения

Список может быть достаточно длинным, потому что приложения разработаны для вашего удобства в любых условиях. Но из основных:

обеспечить вам кратчайший и дешевый путь;

помочь при стыковке транспортных пересадок;

рассчитать ваш бюджет, учитывая не только дорогу, но и жилье, список желаемых достопримечательностей и городской транспорт;

рассчитать конвертацию валюты при оплате за границей или с заграничной карты;

показать карту маршрута и провести вас навигационно из одного пункта в другой по удобному маршруту (указывая пробки, аварии и ямы на дороге);

сориентировать вас на любой местности, даже без доступа в интернет;

быстро найти нужные варианты жилья;

найти любые услуги в незнакомой вам местности и записать или оформить доставку.

С какими приложениями уже можно работать

Приложения разрабатываются и вводятся на рынок очень быстро. Многие из них абсолютно бесплатны и проверены временем и потребителями.

Google Travel

Первое достаточно "объемное" приложение от Google. На закачку у вас уйдет пару минут, а пользы будет достаточно много. Что умеет Google Trips:

может разработать вам целый маршрут, рассчитав его по дням и спланировав ваши визиты в желаемые места;

найти самые дешевые варианты билетов на перелет по заданным параметрам;

скачать карты отдельных городов, регионов и кварталов;

составить список достопримечательностей, которые можно посмотреть ближе к вашей точке нахождения;

покажет фото желаемого места (кафе, рестораны, музеи, достопримечательности, достопримечательности) и отзывы тех, кто уже здесь побывал.

сканировать вашу почту для учета данных и сохранить подходящие вам варианты, чтобы не начинать поиск заново;

создавать предложения на основе введенного вами списка или меток на карте.

Планировщики путешествий, что это?

Планировщиков довольно много это и Iterate – Travel planer, и Skyscanner, и Travel Life. Здесь можно только пробовать, какой интерфейс будет вам проще и удобнее. Но есть то, что объединяет их всех – это возможности:

бронирование мест, которые вы планируете посетить;

объединение всех пунктов поездки и расчет бюджета здесь и сейчас;

сохранение уже созданных планов путешествия;

навигация для путешествия авто;

детальная планировка событий на один день или общая на всю поездку.

Подробнее о крутых приложениях для путешествий по Украине

Пока наша Тревел сфера акцентирована на развитие внутреннего туризма, эти приложения значительно облегчат вам жизнь при планировании любого путешествия по регионам Украины.

Foursquare – уже достаточно популярное и испытанное приложение. Здесь можно узнать мнение сотен посетителей о том, другое ли место от булочного до театра. Это приложение поможет решить с хостелом или даже с университетом. Вы узнаете о самых популярных и интересных локациях в конкретном городе и узнать время работы нужных заведений. Поучаствуйте в оценке мест и облегчит жизнь не только себе, но и другим посетителям.

BlaBlaCar – это уже не новость для тысяч путешественников, желающих комфортно, быстро и бюджетно добраться до любой точки Украины. Работает это так: если вы едете куда–то машиной, и есть свободные места, проходите регистрацию в программе, указывая все подробности (тип машины, где заберете, желаемую сумму, время и дату и т.д.) и ищете тех, кого можете прихватить с собой, сэкономив на бензине , а иногда, даже, немного подзаработав. Или, если вы рассматриваете варианты как добраться, то регистрируется как путешественник и ищете кто едет в нужное время по удобной цене.

Существуют некоторые опасения относительно незнакомцев, поэтому приложением пользуется молодое поколение, которое еще доверяет людям. Беспокоиться о своей безопасности, конечно необходимо. что для этого нужно: сообщить родным все детали и контакты поездки (номерной знак машины, фото водителя и т.п.) и при любых подозрительных изменениях отказаться от поездки.

IWC – это то, о чем вы подумали. Приложение определяет ваше местонахождение и ищет ближайшие туалеты, в которые вы сможете попасть. Вы сможете увидеть маршрут, оплату и график работы. Программа работает в больших городах Украины. Что–то похожее и отдельное есть в столице – WC Kiev.

Triposo – украинская разработка, которая ориентирована не только на местных, но и на иностранных туристов. Это настоящий гид по Украине. В приложении можно изучать историю и находить обмен валют. Приложение имеет:

карты всех городов и многих селений Украины;

поможет найти жилье, место для обеда или интересные достопримечательности;

телефоны скорых служб реагирования (больницы, полиция, пожарная);

систему, которая поможет передвигаться по городу общественным транспортом (укажет путь и стоимость);

прогноз погоды по регионам.

Discover Ukraine – это сразу несколько приложений по отдельным городам Украины. Разработка иностранная, поэтому имеет русский в интерфейсе.

Может:

подобрать жилье и паркинг;

основные достопримечательности города по разработке маршрута;

заведения питания и культурного развития с возможностью бронирования и цен;

подбор разных туров от туристических компаний с возможностью заказа;

афиша событий в городе и бронирование билетов.

Приложение платное (свободная версия пока доступна для Одессы).

EasyWay – удобное передвижение по городу, как в Украине, так и в Европе. Маршруты, расписание транспорта, стоимость и информация об удобстве для людей с ограниченными возможностями.

"Где Я" – все, что касается вашего местопребывания и заведений и событий рядом. Может подобрать предложения по проведению уикенда, или провести шопинг известными брендами рядом. Работает только на Киев, Львов и Одессу.

Kyiv Metro Guide – конечно, для жителей столицы может быть не актуально, но для всех остальных достаточно уместно. Здесь все о метрополитене: от возможных вариантов оплаты до карт и маршрутов, как в форме схематической карты, так и фото визуализацией маршрута. Вдобавок расписание авиарейсов (в мирное время).

Приложения Map – это серия путеводителей по 22 городам Украины. Вы сможете пользоваться картами как в офлайн, так и в онлайн режиме. Подробный список заведений и жилья со всеми контактными данными, ценами, часами работы и т.д. Прокладка маршрута и фиксирование точек на карте, которые вам нужно запомнить (например, парковка автомобиля).

Ваша будущая поездка может быть намного легче и дешевле, благодаря инновациям в вашем телефоне.