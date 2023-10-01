Секрети бюджетних мандрівок. Як подорожувати та заощаджувати
Грамотність в плануванні поїздок ходить поруч з фінансовою освіченістю. Якщо ви гадаєте, що люди з великим достатком нічого не планують та не прораховують, то це велика помилка. Якраз навпаки. Сьогодні ми розкажемо на що звернути увагу при плануванні поїздки, щоб отримувати задоволення від подорожі, а не думати: куди поділися гроші на які я розраховував.
Перше, що потрібно зробити
Звісно що, планувати заздалегідь в нашому сьогоденні досить важко, та перш за все, що потрібно зробити – це визначитися з датами. Частіше за все, це буде період вихідних, чи канікул в школі, відпустки тощо. Та пам’ятайте: квитки або вартість житла може обходитися значно дешевше посеред тижня. Тож, якщо у вас є шанс щось перенести, або скасувати й захопити не тільки вихідні, ви вже можете добре економити.
При плануванні поїздки самостійно враховуйте всі нюанси мандрівки б блокноті, або на листку прикріпленого до холодильника. Це може бути смішним, на перший погляд, але дасть змогу витрачати менше часу на цифри, які забулися або пошук компаній, які підійшли.
Крок другий – квитки на транспорт
Коли вирішено з датами, слід знайти оптимальний вид транспорту. Зараз це є потяг, автобус, або машина. Порівняти та врахувати нюанси головна задача другого етапу.
Своя машина – це велика зручність, але не завжди вигідно, особливо, коли ви подорожуєте самостійно, чи вдвох. Та, коли вибір зроблено в бік свого залізного коня, прорахуємо нюанси:
- вартість пального в кожному регіоні може відрізнятися. Заправляйтеся на заздалегідь прорахованих заправках;
- врахуйте стан доріг (трохи довший шлях іноді вигідніший по якості);
- прорахуйте паркування, якщо вид житла цього не враховує;
- напишіть все, що вам знадобиться в мандрівці та візьміть це з собою по вигідній ціні у своєму місті. Так у вас буде менше випадкових розтрат.
Потяги – в мандрівці можна трохи розслабитись не думаючи про кермо та комфортно спати, при необхідності дороги вночі. Що можна врахувати, щоб заощадити:
- посеред тижня квитки можуть бути дешевше, ніж у вихідні;
- продумайте додаткові витрати в потязі та спробуйте їх мінімізувати, взявши з собою книжку, перекуси для дітей, сухі та мокрі серветки, мінімальні іграшки для дітей, або чай та каву. Не затягуйте покупку води до вокзалу, мова не про жадібність, а про розсудливість. Ви здивуєтеся, якщо підрахуєте фінанси, які пішли на спонтанні та незаплановані маленькі покупки.
Автобуси – дуже популярний нині вид транспорту. Автобусні компанії підняли комфортабельність своїх рейсів, та разом з тим підняли й ціну, врахувавши підняття вартості пального. Що врахувати:
- зазвичай дешеві рейси не мають комфорту. Чим поступитися, обирати вам. Та варто порівняти декілька компаній. Якщо ви обираєте не дуже популярні дати, в компаніях можуть проводитися акції й ваш квиток виявиться з 20% чи 50% знижкою.
- зверніть увагу на тури з пересадкою. Вони зазвичай дешевші. Та й сама пересадка проводиться достатньо організовано і вам не доведеться довго чекати;
- бронюйте тільки на прямих сайтах компаній, щоб не переплачувати.
Третій етап – житло
Щоб вигідно прорахувати питання з житлом, потрібно розуміти, що ви хочете подивитися на обраній локації для мандрівки. Та не обов'язково обирати житло в центрі міста, щоб подивитися найпопулярніші атракції. Коли місто не є мегаполісом, то дістатися багатьох місць не проблема.
Що врахувати:
- чи вам потрібне досить комфортне житло, чи просто переночувати;
- не відкидайте хостели, адже багато з них такі ж комфортні, як і номери в готелях;
- обирайте приватні пропозиції уважно, враховуючи відгуки та безпеку, щоб не довелося несподівано шукати житло та витрачати додатково.
- слідкуйте за акціями готелів, адже зараз багато пропозицій третьої безкоштовної ночі, чи знижки посеред тижня тощо;
- заздалегідь дізнавайтеся про умови скасування броні;
- житло з кухнею допоможе економити на харчуванні;
- якщо ви їдете на відпочинок з дітьми готелі в яких є багато розваг для дітей можуть виявитися дешевше, ніж оплата тих самих розваг в місті.
Четвертий етап – харчування
Обрати самостійне харчування, чи готельне – спробуємо розібратися. Що врахувати при самостійному харчуванні:
- дізнайтеся про ціни в місті заздалегідь. Це не важко сьогодні з інтернетом;
- заплануйте собі декілька закладів та подивіться меню;
- користуйтеся пропозиціями ланчів. Це гарний спосіб ситно та смачно поїсти не за всі гроші світу;
- в подорожі сім’єю буде вигідна кухня на якій можна готувати;
"Граблі" на які багато хто наступає
Такси від авто/жд вокзалу до житла. Схопити першу ліпшу машину - не варіант! Можете залишитися зовсім без грошей. Подивіться заздалегідь дорогу міським транспортом, може це вже не так і важко. Або дізнайтеся служби таксі та спитайте скільки це вам стане.
Квитки до атракцій. Прорахуйте суму на оплату атракцій, знаючи точно куди ви хочете піти. І додайте лише ту суму, яку ви дійсно можете на це витратити, поки ви знаходитеся ще в "тверезому" розумі, а не купуєте очима. Подивіться квитки онлайн на прямому сайті, вони можуть виявитися дешевші;
Готівка чи картка. Потурбуйтеся про те, щоб гроші на покупки чи броні, які можна здійснити онлайн, були в вас на картці, та ви не витрачали їх на спонтанні оплати. Готівка має бути в гаманці на оплату за їжу, або сувеніри, на оплату парків чи розваг. Бо, як не дивно, але багато місць в подорожі можуть не мати безготівкового розрахунку.
Плануванню подорожі потрібно вчитися, як і фінансовій освіченості. Зазвичай це відбувається на своїх помилках, але з нашими порадами помилки будуть мінімізовано, а ваша подорож більш приємною та безпечною для гаманця.