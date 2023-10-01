Секреты бюджетных странствий. Как путешествовать и экономить
Грамотность в планировании поездок ходит рядом с финансовой грамотностью. Если вы думаете, что люди с большим достатком ничего не планируют и не просчитывают, это большая ошибка. Как раз наоборот. Сегодня мы расскажем, на что обратить внимание при планировании поездки, чтобы получать удовольствие от путешествия, а не думать: куда делись деньги на которые я рассчитывал.
Первое, что нужно сделать
Конечно, планировать заранее в нашем настоящем довольно трудно, и прежде всего, что нужно сделать – это определиться с датами. Чаще всего это будет период выходных, каникул в школе, отпуска и т.д. Но помните: билеты или стоимость жилья может обходиться значительно дешевле среди недели. Итак, если у вас есть шанс что-то перенести, или отменить и захватить не только выходные, вы уже можете хорошо экономить.
При планировании поездки самостоятельно считайте все нюансы путешествия в блокноте, или на листе прикрепленного к холодильнику. Это может быть смешным, на первый взгляд, но позволит тратить меньше времени на забывающиеся цифры или подошедшие компании.
Шаг второй – билеты на транспорт
При решении с датами следует найти оптимальный вид транспорта. Сейчас это поезд, автобус, или машина. Сравнить и учесть нюансы – главная задача второго этапа.
Своя машина – это большое удобство, но не всегда выгодно, особенно когда вы путешествуете самостоятельно, или вдвоем. Но когда выбор сделан в сторону своего железного коня, просчитаем нюансы:
- стоимость горючего в каждом регионе может отличаться. Заправляйтесь на заранее просчитанных заправках;
- учтите состояние дорог (чуть длиннее путь иногда выгоднее по качеству);
- просчитайте парковку, если вид жилья этого не учитывает;
- напишите все, что вам пригодится в путешествии и возьмите это с собой по выгодной цене в своем городе. Так у вас будет меньше случайных растрат.
Поезда – в путешествии можно немного расслабиться, не думая о руле и комфортно спать, при необходимости дороги ночью. Что можно учесть, чтобы сэкономить:
- среди недели билеты могут быть дешевле, чем по выходным;
- продумайте дополнительные расходы в поезде и попробуйте их минимизировать, взяв с собой книгу, перекусы для детей, сухие и мокрые салфетки, минимальные игрушки для детей или чай и кофе. Не затягивайте покупку воды до вокзала, речь не о скупости, а о благоразумии. Вы удивитесь, если подсчитаете финансы, растраченные на спонтанные и незапланированные маленькие покупки.
Автобусы – очень популярный вид транспорта. Автобусные компании подняли комфортабельность своих рейсов и вместе с тем подняли и цену, учитывая поднятие стоимости горючего.
Что учесть вам:
- обычно дешевые рейсы не имеют комфорта. Чему уступить, выбирать вам. Но стоит сравнить несколько компаний. Если вы выбираете не очень популярные даты, в компаниях могут проводиться акции и ваш билет окажется с скидкой 20% или 50%.
- обратите внимание на туры с пересадкой. Они обычно дешевле. Да и сама пересадка производится достаточно организованно и вам не придется долго ждать;
- Бронируйте только на прямых сайтах компаний, чтобы не переплачивать.
Третий этап – жилье
Чтобы выгодно просчитать вопрос с жильем, нужно понимать, что вы хотите посмотреть на выбранную локацию для путешествия. Но не обязательно выбирать жилье в центре города, чтобы посмотреть самые популярные достопримечательности. Когда город не является мегаполисом, то добраться до многих мест не проблема.
Что учесть:
- вам нужно достаточно комфортное жилье, или просто переночевать;
- не отбрасывайте хостелы, ведь многие из них так же комфортны, как и номера в отелях;
- Выбирайте частные предложения внимательно, учитывая отзывы и безопасность, чтобы не пришлось неожиданно искать жилье и тратить дополнительно;
- следите за акциями гостиниц, ведь сейчас много предложений третьей бесплатной ночи, скидки посреди недели и т.п.;
- заранее узнайте об условиях отмены брони;
- жилье с кухней поможет экономить на питании;
- если вы едете на отдых с детьми в отеле в которых есть много развлечений для детей могут оказаться дешевле, чем оплата тех же развлечений в городе.
Четвертый этап – питание
Выбрать самостоятельное питание или гостиничное – попробуем разобраться. Что учесть при самостоятельном питании:
- узнайте цены в городе заранее. Это не тяжело сегодня с интернетом;
- запланируйте несколько заведений и посмотрите меню;
- пользуйтесь предложениями ланча. Это хороший способ сытно и вкусно поесть не за все деньги мира;
- в путешествии семьей будет выгодная кухня, на которой можно готовить;
"Грабли" на которые многие наступают
Такси от авто/жд вокзала до жилья. Схватить первую попавшуюся машину – не вариант! Можете остаться совсем без денег. Посмотрите заранее дорогу городским транспортом, может, это уже не так и трудно. Или узнайте службы такси и спросите, сколько это вам станет.
Билеты в достопримечательности. Просчитайте сумму на оплату достопримечательностей, зная точно куда вы хотите пойти. И добавьте только ту сумму, которую вы действительно можете на это потратить, пока вы находитесь еще в "трезвом" уме, а не покупаете глазами. Посмотрите билеты онлайн на прямом сайте, они могут оказаться дешевле;
Наличные или карты. Позаботьтесь о том, чтобы деньги на покупки или брони, которые можно совершить онлайн, были у вас на карте, и вы не тратили их на спонтанные оплаты. Наличные должны быть в кошельке на оплату за еду или сувениры, на оплату парков или развлечений. Ибо, как ни странно, но многие места в путешествии могут не иметь безналичного расчета.
Планировке путешествия нужно учиться, как и финансовой грамотности. Обычно это происходит на своих ошибках, но с нашими советами ошибки будут минимизированы, а ваше путешествие более приятным и безопасным для кошелька.