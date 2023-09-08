Секрети кам'янних стін: Топ-5 грандіозних замків України, які обов'язково варто відвідати

Часи лицарів, імперій та релігійних панувань залишили на нашій землі мовчазних велетенських свідків, які відкривають свої, приховані століттями, секрети тільки тим, хто може прочитати між рядків.

Замки – це унікальні туристичні скарби Україні, які рівноцінно конкурують з найвідомішими Європейськими спорудами. Багато з них розташовані ближче до Заходу країни, що дає можливість відвідати їх просто зараз. Побачити розкішні палаци з історично багатим інтер’єром може кожен, головне знати де їх шукати. Сьогодні відправляємось у казкову мандрівку з 5 найкращих замків України, щоб пізнати історію та насолодитися архітектурними ВАУ–пам’ятками.

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Меджибізький замок

Вражаюча споруда, збудована в стилі бароко та ренесансу датується XVI сторіччям. Розташований на подіумі сучасного міста Меджибіж у Хмельницькій області, замок височіє на центральному пагорбі. Зберігаючи історію та секрети панування Речі Посполитої будівля вражає масштабами та красою. Розділений на два палаци, як на дві галереї, архітектурними стилями бароко та ренесансом, замок є прикладом величі різних епох.

Велика кількість артефактів зберігається в замку, який став величезним музеєм та важливою пам’яткою. Ті, хто цікавиться зброєю, зможуть доповнити свої знання арсеналу XVIII – XIX століття. В музеї зберігаються картини та гравюри, а також цікавий старовинний інтер’єр.

Проведення тематичних фестивалів на території замку, ще більше занурює в епоху та зацікавлює гостей. У травні ви зможете потрапити на найвідоміший фестиваль "День лицаря", коли демонструються битви, проводяться турніри, а ви можете одягнути костюм та повернутися в часі.

Зручніше всього добратися до замку від міста Кам’янець–Подільський. Рейсові автобуси допоможуть подолати 25 км та дістатися цілі.

Вартість квитків складає: дорослий 100 грн, школярі та студенти 40 грн.

Кам’янець-Подільська фортеця. Замок у скелі

На висоті 40 метрів над річкою Смотрич у скелі розташований ще один мурований великан. Історія цього замку почалася в XI столітті з дерев’яної споруди, що в 13 сторіччі перетворилася на кам’яну фортецю. Замок має безліч історичних секретів для вас.

Артефакти збережені в музеї розкажуть про часи правління різних володарів та стійкість мешканців фортеці. Різноманітні пам’ятки на території замку розкажуть про таких видатних постатях, як князь Острозький, король Ян третій Собеський та інші.

Оглядові майданчики відкриють безкрайні панорами та мальовничу природу України.

Проведення багатьох заходів на території фортеці, зроблять екскурсію ще цікавішою та колоритною.

Вартість єдиного квитка на всі локації замку становить 150 грн, на основні об’єкти дорослий – 100 грн, пільговий – 50 грн. Замовити екскурсію для групи можна за 300 грн.

Хотинська фортеця

Красивий бастіон на березі Дністра можна побачити в Чернівецькій області, Хотинського району. Пам’ятка відсвяткувала приблизно 600 років від дня свого народження та стала лишень ще більш привабливою.

Багата історія надрукована на стінах замку в кожній тріщині чи архітектурній оздобі. Ті, хто захоплюються різноманітними стилями, зможуть вивчити бароко, ренесанс та готику. Чотири головні вежі відкривають панораму у 360 градусів та створюють неповторні фонові зони.

Квитки: дорослий 80 грн, студенти та діти 40 грн. Замовити екскурсію можна за 300 грн. Пільгові категорії – безкоштовно. В замку також створено день безкоштовного відвідування для учнів, студентів та пенсіонерів (остання середа місяця).

Острозький замок

Рівненська область багата на одну з найстаріших історичних пам’яток України. Датований XII столітті замок Острозький мав велике військове значення, тому його військові історії не злічити. Повстання Хмельницького, Литовське князівство та безліч історичних війн та походів – про все це розповідатимуть артефакти музею та досвідчені історики - екскурсоводи. Історичні документи збережені у бібліотеці замку також дозволять доторкнутися до історії.

Квитки: дорослі 40 грн, діти 20 грн. Замовити екскурсію (учні, студенти) – 200 грн, група (25 – 30 чол.) – 400 грн, група (до 25 чол.) – 300 грн, група (від 25 до 35 чол.) – 600 грн. Є безкоштовний вхід для пільгових категорій. Вартість квитка може дещо змінюватися від обраної програми екскурсії.

Замок Паланок

На березі річки Латориця у місті Мукачево Закарпатської області розташований замок Паланок, датований XIV століттям. Маючи кам’яницьку архітектуру з деякими деталями бароко замок цікавий своїми історіями про панування Австрійської імперії та угорських шляхтичів. Розташовуючись на високому пагорбі, замок відкриває мальовничі панорами та розкриваэ секрети неприступності з оборонною інженерією.

Замок Паланок був реставрований в часи Австрійської імперії та став однією з найсильніших оборонних споруд. На території замку розташовані 130 різних приміщень, кожне з яких ділиться своїми скарбами історії та артефактів.

На території замку можна потрапити на дегустацію закарпатських вин та взяти участь у різноманітних тематичних заходах.

Квитки: дорослий – 100 грн, діти (до 14 років) – 50 грн, пільгові категорії – 70 грн.