Ваші мальовничі вихідні в Прикарпатті: Осіння локація що зачаровує фоном та культурно-історичними місцями

Розповідаючи про безліч мальовничих куточків Західної України, пройти повз цю локацію просто неможливо. Культурна спадщина, архітектурні пам’ятники та неймовірно красива природа, в будь яку пору року.

І коли золота осінь починає дарувати свою барвистість землі місто Галич наповнюється особливим шармом та ідеальним фоном для вашого фото контенту. Тут можна влаштувати чудові сімейні вихідні, або романтичну прогулянку без натовпу туристів та рамків цивілізації.

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Як дістатися міста Галич

Автомобіль. Прямуйте трасою Н09, що поєднує Львів з Івано-Франківськом та Мукачевим. Відстань від Львова – 110 км, від Івано-Франківська – 25 км.

Автобус. Прямі рейси Рівного, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Чернівців, Хмельницького, а також із багатьох міст Івано-Франківської області.

Поїзд. Прямі напрямки до станції "Галич" з Києва, Миколаєва, Генічеська, Кременчука, Ворохти, Івано-Франківська, Ковеля, Чернівців, Рахова, а також є кілька приміських поїздів.

Де зупинитися в місті Галич

Для тих, хто любить комфорт та додаткові розваги цивілізації, чудово підійде – Вежа Галич (готель-ресторан). Розташований за адресою: м. Галич вул. Об’їзна 6. В пропозиціях готелю номери з виглядом на Галицький замок та різноманітне меню в ресторані.

Готель Експрес знаходиться за адресою: Львівська вул. 28, Галич. Розташування біля центру міста додає комфортному готелю, ще й зручності у пересуванні.

Що подивитися в містечку Галич та його околиці

Почніть з центральної площі міста, щоб мати уявлення про подальший шлях. Тут розташований макет Давнього Галича. Місто в мініатюрі дає чудове просторову карту та допомагає дістатися головних пам’яток, навіть, без екскурсовода.

Також свою подорож можна почати з візит-центру, який не так давно запрацював у місті. Вам допоможуть скласти маршрут та подарують багато інформаційного матеріалу.

Ось вам наші рекомендовані локації:

Галицький замок – є два шляхи піднятися на Замкову гору. Чудово скористатися обома одним для підйому, другим для спуску), тоді буде можливість охопити більше краєвидів та цікавинок.

Металевий міст через Дністер – нещодавно відремонтований, міст має гарний обзор і панорами по обидва боки.

Музей Караїмської Історії та Культури – єдиний в Україні. Цікаві історії та артефакти побуту та культури.

Пам’ятник Данилові Галицькому – розташований на майдані Різдва та має вагоме значення для мешканців міста та історії.

Церква Різдва Христового – красивий та затишний собор, який кожну неділю наповнюється парафіянами у святкових вбраннях.

Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття – розташований на території парку, дарує неймовірно красиву пізнавальну прогулянку та багато локацій для чудових фото.

В рамках туру можна додати до своїх вихідних селище Шевченкове та селище Крілос. Ваше збагачення історичними та культурними локаціями, а, також, мальовничими куточками буде збільшено в декілька разів.