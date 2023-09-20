Ваши живописные выходные в Прикарпатье: Осенняя локация завораживающая фоном и культурно-историческими местами

Рассказывая о множестве живописных уголков Западной Украины, пройти мимо этой локации просто невозможно. Культурное наследие, архитектурные памятники и невероятно красивая природа, в любое время года.

А, когда золотая осень начинает дарить свою красочность земле, город Галич наполняется особым шармом и идеальным фоном для вашего фото контента. Здесь можно устроить великолепные семейные выходные или романтическую прогулку без толпы туристов и рамок цивилизации.

Видео дня

Как добраться до города Галич

Автомобиль. Следуйте по трассе Н09, которая сочетает Львов с Ивано-Франковском и Мукачевым. Расстояние от Львова – 110 км, от Ивано-Франковска – 25 км.

Автобус. Прямые рейсы Ровно, Ивано-Франковска, Львова, Тернополя, Черновцов, Хмельницкого, а также многих городов Ивано-Франковской области.

Поезд. Прямые направления к станции "Галич" из Киева, Николаева, Генического, Кременчуга, Ворохты, Ивано-Франковска, Ковеля, Черновцов, Рахова, а также несколько пригородных поездов.

Где остановиться в Галиче

Для тех, кто любит комфорт и дополнительные развлечения цивилизации, отлично подойдет – Башня Галич (гостиница-ресторан). Расположен по адресу: г. Галич, ул. Объездная 6. В предложениях отеля номера с видом на Галицкий замок и разнообразное меню в ресторане.

Гостиница "Экспресс" находится по адресу: Львовская ул. 28, Галич. Расположение возле центра города придает комфортной гостинице, еще и удобства в передвижении.

Что посмотреть в городке Галич и его окрестности

Начните с центральной площади города, чтобы иметь представление о дальнейшем пути. Здесь расположен макет Древнего Галича. Город в миниатюре дает великолепную пространственную карту и помогает добраться до главных достопримечательностей, даже, без экскурсовода.

Также свое путешествие можно начать с визит-центра, недавно заработавшего в городе. Вам помогут составить маршрут и подарят много информации.

Вот вам наши рекомендованные локации:

Галицкий замок – есть два пути подняться на Замковую гору. Прекрасно воспользоваться обоими одним для подъема, вторым для спуска), тогда будет возможность охватить больше пейзажей и достопримечательностей.

Металлический мост через Днестр – недавно отремонтированный, мост имеет хороший обзор и панорамы с обеих сторон.

Музей Караимской истории и культуры – единственный в Украине. Интересные истории и артефакты обихода и культуры.

Памятник Даниле Галицкому – расположен на площади Рождества и имеет важное значение для жителей города и истории.

Церковь Рождества Христова – красивый и уютный собор, который каждое воскресенье наполняется прихожанами в праздничных нарядах.

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья – расположен на территории парка, дарит невероятно красивую познавательную прогулку и много локаций для прекрасных фото.

В рамках тура можно добавить в свои выходные поселок Шевченково и поселок Крилос. Ваше обогащение историческими и культурными локациями, а также живописными уголками будет увеличено в несколько раз.