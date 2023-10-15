Змучила осіння хандра? Відправляємося на найближчі фестивалі вина

Всі заходи які відбуваються в Україні сьогодні так чи інакше слугують підтримкою наших воїнів та нашої економіки. Тому обираючи відпочинок для себе не варто соромитися та почуватися винними. Відпочинок потрібен і допомога нашому фронтові також. Коли це поєднується - життя продовжується.

Що таке фестивалі вина в Україні

Сьогодні це заходи не про гулянку заради настрою, а про підтримку малого бізнесу, фронту та популяризацію нашого українського виробництва. В фестивалях беруть участь не лишень провідні виноробні, алей крафтові виробники сирів, ковбас, меду, солодощів тощо. Також це гастрономічна арена, яку представляють як малі виробництва, так і відомі марки.

Найвідоміші фестивалі вина в Україні

Творчість та талановитість українців підкорюю світ та продовжує розвиватися навіть під час війни. Більшість виноробень розташовано в Прикарпатті та Закарпатті, тому й локації фестивалей тяжіють до Заходу України. На сьогодні це самий відносно безпечний регіон, куди можна поїхати відпочивати, та трохи відключитися від буденності не забуваючи про волонтерську діяльність та підтримку ЗСУ.

Фестиваль "Закарпатське Божоле"

Осіння перлинка Ужгорода цього року відбудеться в середині листопада. На цей наймолодший винний фестиваль Закарпаття з'їжджаються все більше туристів та гостей ближнього зарубіжжя. Молоді вина Закарпаття, визначення переможців. Тут навіть цікаво порівняти свої смаки з оцінюванням кваліфікованого журі.

Фестиваль проводиться на території старовинних винних королівських підвалів, так що атмосфера та дух бога вина Диониса гарантовано. А ще безліч гастрономічних смаколиків та цікавих заходів. Фестиваль доступний в рамках турів, де в доповнення ви отримаєте чудові екскурсії та організацію вашої поїздки. Або ж завжди є варіант створити свій власний цікавий тур.

Фестиваль "Червене вино"

Один з найвідоміших і наймасштабніших заходів, який відбувається кожного року в Мукачеві. Цьогорічні дати фестивалю Червене вино 2024 припадають на період з 8 по 14 січня. Як повідомляють Про Карпати Тур в рамках фестивалю відбудуться дегустація молодого вина, різноманітні гастрономічні дегустації та багато пропозицій екскурсійних програм. Зазвичай, фестиваль проводиться в Центральному парку Мукачево та супроводжується цікавими розважальними заходами. Попасти на фестиваль можна в рамках цікавих турів від туроператорів України, або ж спланувати свою поїздку самостійно.

Kyiv Food and Wine Festival

Новинка в Києві, яка набирає обертів та проходить декілька раз на рік. Найближчі дати проведення 7-8 жовтня 2023 року.

Brave Wine – це унікальна нагода познайомитись з провідними українськими виноробами, скуштувати деякі вина нового сезону та витримані старі вінтажі, слухати лекції та відвідати десятки дегустацій, взяти участь у благодійних аукціонах та дізнатися більше про тих, хто творить історію українського виноробства сьогодні, відвідавши виставку "Нерозказана історія українського виноробства".

В рамках фестивалю ви зможете:

познайомитися з продукцією більш ніж 20 провідних українських виноробень за допомогою безкоштовних дегустацій;

скуштувати крафтові смаколики;

прийняти участь в аукціоні;

насолодитися музичною програмою;

придбати провідні марки вина українських виноградних митців.

Захід відбудеться за адресою: Київ, вул. Князів Острозьких, 8 (поруч з метро Арсенальна), територія бару Вогник та клубу Arsenal XXII. Придбати квитки та зареєструватися можна на сторінці Facebook.