Замучила осенняя хандра? Отправляемся на ближайшие фестивали вина

Все мероприятия, которые проходят в Украине, сегодня так или иначе служат поддержкой наших воинов и нашей экономики. Поэтому, выбирая отдых для себя, не стоит стесняться и чувствовать себя виноватыми. Отдых нужен и помощь нашему фронту тоже. Когда это сочетается – жизнь продолжается.

Что такое фестивали вина в Украине

Сегодня это мероприятия не о гулянье ради настроения, а о поддержке малого бизнеса, фронта и популяризации нашего украинского производства. В фестивалях принимают участие не только ведущие винодельни, но и крафтовые производители сыров, колбас, меда, сладостей и т.д. Также это гастрономическая арена, которую представляют как малые производства, так и известные марки.

Самые известные фестивали вина в Украине

Творчество и талантливость украинцев покоряет мир и продолжает развиваться даже во время войны. Большинство виноделен расположено в Прикарпатье и Закарпатье, поэтому и локации фестивалей тяготеют к Западу Украины. На сегодняшний день это самый относительно безопасный регион, куда можно поехать отдыхать, и немного отключиться от обыденности, не забывая о волонтерской деятельности и поддержке ВСУ.

Фестиваль "Закарпатское Божоле"

Осенняя жемчужинка Ужгорода в этом году состоится в середине ноября. На этот, самый молодой винный фестиваль Закарпатья, съезжается все больше туристов и гостей ближнего зарубежья. Молодые вина Закарпатья, определение победителей. Здесь даже интересно сравнить свои вкусы с оценкой квалифицированного жюри.

Фестиваль проводится на территории старинных винных королевских подвалов, так что атмосфера и дух бога вина Диониса гарантированы. А еще множество гастрономических вкусностей и интересных мероприятий. Фестиваль доступен в рамках туров, где в дополнение вы получите отличные экскурсии и организацию вашей поездки. Или всегда есть вариант создать свой собственный интересный тур.

Фестиваль "Июньское вино"

Одно из самых известных и масштабных мероприятий, которое проходит каждый год в Мукачево. Нынешние даты фестиваля Червене вино 2024 года приходятся на период с 8 по 14 января. Как сообщают О Карпатах, Тур в рамках фестиваля состоятся дегустация молодого вина, разнообразные гастрономические дегустации и много предложений экскурсионных программ. Обычно фестиваль проводится в Центральном парке Мукачево и сопровождается интересными развлекательными мероприятиями. Попасть на фестиваль можно в рамках интересных туров от туроператоров Украины, или же спланировать свою поездку самостоятельно.

Kyiv Food and Wine Festival

Новинка в Киеве, которая набирает обороты и проходит несколько раз в год. Ближайшие даты проведения 7-8 октября 2023 года.

Brave Wine – это уникальная возможность познакомиться с ведущими украинскими виноделами, отведать некоторые вина нового сезона и выдержанные старые винтажи, послушать лекции и посетить десятки дегустаций, принять участие в благотворительных аукционах и узнать больше о тех, кто творит историю украинского виноделия сегодня, посетив выставку "Нерассказанная история украинского виноделия".

В рамках фестиваля вы сможете:

познакомиться с продукцией более 20 ведущих украинских виноделий с помощью бесплатных дегустаций;

отведать крафтовые вкусности;

принять участие в аукционе;

насладиться музыкальной программой;

купить ведущие марки вина украинских виноградников.

Мероприятие пройдет по адресу: Киев, ул. Князей Острожских, 8 (рядом с метро Арсенальная), территория бара Огонек и клуба Arsenal XXII. Приобрести билеты и зарегистрироваться можно на странице Facebook.