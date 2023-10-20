Відпочинок All Inclusive в Україні: які ціни для туристів цієї осені

Осінь – гарна пора відпочити та відновитися. Більшість українських курортів роблять чудові знижки, у зв’язку з закінченням літнього сезона, а також переходять на системи "все включно", щоб отримувати прибутки на всі свої послуги. UaPortal роздивився спеціально для вас скільки коштуватиме в цьому році відпочинок, коли можна не турбуватися за окремі послуги і, що увійшло в сезонні пакети "все включено".

Відпочинок в Прикарпатті та Карпатах за системою "все включено"

Лідером відпочинку серед регіонів залишаються Карпати. Це відносно безпечний регіон з мальовничою природою, пейзажними озерами, розвиненою туристичною інфраструктурою та безліччю цікавинок від спа–готелей до сироварень та виноробень.

"Романтик СПА готель"

Курорт розташований в Яремче об’явив на своєму сайті початок сезону " Ultra all inklusive". Цей новий розширений пакет має безліч переваг, та послуг, які входять. Тож тут головне обрати достатню кількість днів, щоб встигнути насолодитися всім.

Що входить до пакету:

сніданки, обіди та вечері (шведський стіл);

необмежені алкогольні та безалкогольні напої (перелік на сайті);

вільне відвідування спа зони (10 локацій, включно з басейнами);

вечірнє барбекю та гриль від готелю щовечора;

ексклюзивні пропозиції з морозивом;

мінібар з безалкогольними напоями;

приготування гарячих напоїв у номері;

безкоштовна парковка, WI FI, зарядка електромобіля;

спортзал;

дитяча кімната.

Діапазон цін за номер від 6 155 грн/на добу (premium для одного без балкону) – 19 995 грн/добу (трикімнатні апартаменти для чотирьох). Детальніше про номери можна дізнатися на сайті або в соціальній мережі Instagram.

Готель "Карпатські Полонини"

Гарне місце у Львівській області на горі Цюхів. Для тих, хто закоханих в кінні прогулянки, мальовничу природу та кришталево чисте повітря. На території комплексу своя стійня, де можна навчитися верховій їзді та поспілкуватися з поні. Крім цього ви зможете випробувати себе в гончарстві, ковальстві, столярстві, випалюванню по дереву. В послугах є прокат зимового спорядження, стрільба з лука та страйкбол. Для тих, хто обожнює риболовлю є два озера з фореллю.

Цієї осені готель пропонує декілька варіантів пакетів.

Пакет "Гостьовий" та "Романтичний"

4 дні проживання на двох та 5 день в подарунок;

сніданки та вечері на двох;

верхова їзда на 2 години;

сауна або чан.

Вартість пакетів 10 100 грн та 11 100 грн відповідно.

Пакет "Сімейний" та "Улюблений"

5 днів проживання на 4–х осіб;

сніданки та вечері на 4–х осіб;

верхова їзда на 4–х осіб;

сауна або чан.

Вартість пакетів 18 100 грн та 20 100 грн відповідно.

Детальніше на сайті готелю "Карпатські Полонини", або соціальної мережі Facebook.

Санаторний комплекс "Ріксос"

Ріксос – це не лишень про відпочинок, але й про здоров’я. На території комплексу розташовано бювет з мінеральною водою та велика кількість зон для активного та релаксуючого відпочинку. В путівку входить огляд лікаря та прописування курсу оздоровчого лікування. СПА процедури, тренажерний зал, шість барів та два ресторани готові обслуговувати вас на 5 зірок. Дитяча кімната та зустріч в Трускавці також входять в вартість пакетів.

Базові пакети від 3910 грн за добу (не включають в себе обід та вечерю).

Пакет напівпансіон від 4 510 грн за добу (обід або вечеря на вибір подана, як шведський стіл).

Детальніше на сайті готелю Rixos.

Загалом сьогодні, пакетам "All inclusive" в Україні достатньо важко конкурувати з зарубіжними готелями. Однак спрос на послугу зростає. Туристична сфера України розвивається незважаючи на велике випробування, яке стало перед усією країною.