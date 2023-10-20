Квитки вже в продажу. Коли запустять пряме жд сполучення Львів - Варшава

Нарешті відома точна дата запуску альтернативного сполучення потягу Київ - Варшава. До польської столиці тепер можна буде дістатися зі станції Рава-Руська на Львівщині. Потяг на 500 пасажирів курсуватиме кожного дня. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці.

Крім цього на самій станції Рава Руська планується організувати зручні пересадки на потяги, що повезуть пасажирів далі на Львів.

"Офіційна дата запуску – 15 жовтня. Завдяки цьому ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Люблином та Варшавою" - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Голова завірив, що: "Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів!".

Пересадка на Рава-Руській виправдана і вимушена у зв'язку з різницею стандартів європейських та українських колій. Від стартового пункту до Варшави прокладена європейська колія шириною 1435 м, а в Україні ширина стандартної колії 1520 м.

Купити квитки можна трьома способами:

в мобільному додатку "Укрзалізниці". Приємною функцією є можливість купити два квитки одним кліком. Варто лишень вказати в пошуковому запису місто з якого їдете і програма підбере вам зручний потяг з найшвидшою пересадкою на нови варшавський напрям;

в касах вокзалів;

у чат ботах на сайті "Укрзалізниці".

Проект став можливим завдяки тісному співробітництву польської кампанії SKPL та компанії "Укрзалізниця", та підтримці влади обох країн. На розробку та реалізацію пішло 6 місяців.

Нагадуємо, що на черзі запуск ще одного потяга Київ -Варшава. Тестування маршрут вже пройшов, чекаємо на узгодження деталей.