'Магічний сад' на співочому полі в Києві. Осіння подія, яку не можна пропустити

Кожного року тисячі поціновувачів краси та квіткових ароматів чекають на новий проєкт парку "Співоче". І кожного року це щось нове, унікальне, але таке ж вражаюче та ароматне.

В цьому році проєкт стартує 22 вересня та відображає магічних казкових персонажів та міфічних створінь, що оберігають Землю. Митці квіткових картин та скульптур вже розпочали активну підготовку та завезли 10 000 різнобарвних хризантем для реалізації шедеврів.

"Мета проєкту: Відтворити у проєкті душевний стан українців, які змінились, але продовжують жити та вірити у краще світле майбутнє країни та свого народу" - зазначається на офіційному сайті парку "Співоче".

За словами організаторів на відвідувачів чекає справжня сюжетна історія з добрими та злими героями. Голосом унікального проєкту став Народний артист України, актор театру та кіно Богдан Бенюк.

Крім красивої магічної історії гості зможуть відпочити та розважитись в дитячому батутному парку, на каруселях та атракціонах та смачно поїсти на фудкортах. Зони релаксу та відпочинку допоможуть набратися сили на подальші враження.

Придбати квитки радять онлайн, щоб не стояти в великій черзі, адже охочих відвідати магічну казку досить багато.

Зареєструватись на подію та купити квитки можна на офіційному сайті, або в касі парку "Співоче".

Детальніше про подію можна дізнатися з соціальних мереж Instagram та Facebook.

Вартість дорослого квитка - 200 грн, дитячого - 100 грн. Вхід для представників ЗСУ, інвалідів I-III категорій та чорнобильців безкоштовний.

Адреса локації: вул. Лаврська 1, Київ