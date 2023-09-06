Осінній листопад в Одесі. Де шукати найколоритніші фони та 'жовто-червоний інтер’єр' для затишних прогулянок

Природа дарує нам безліч станів душі, які ми з задоволенням підхоплюємо та проживаємо. Осінь дуже чутлива пора, але часом знаходитись в меланхолії також корисно. Головне знайти в цьому суть та пристосувати настрій до свого буденного життя. Прогулянки корисні в будь-яку пору року, а красиві та різнобарвні подорожі точно підуть на користь. Захопіть парасолю, вона знадобиться вам для яскравих осінніх фото в Одесі.

Парк Перемоги

Ідеальне місце в якому кожен знайде свою романтику. Будь то прогулянка з філіжанкою кави, романтична зустріч з коханою людиною, чи мальовнича фотосесія. Багато жовто–багряної рослинності, став, місточки та усамітнені закуточки роблять цю локацію гарною для багатьох задумів.

Дача Маразлі

В осінній фон додається архітектурна краса. Розташування неподалік центру міста робить локацію зручною та привабливою для проведення часу та влаштування зйомок. Тут можна посидіти в тиші з книгою, захопивши плед та кошик з фруктами чи поповнити свій інстаграм осінніми бумерангами та рілсами.

Адреса локації: Лідерсовський бульвар, 13.

Закритий атмосферний двір

Якщо потрапити на вулицю Гоголя 9, побачите ворота, які ведуть прямо в колоритний одеський закуток. Зазвичай брама зачинена, але можна домовитись про прохід.

Густа лоза, яка обплела всі стіни внутрішнього двору, створює просто зачаровану казкову атмосферу, змінюючи колір свого вбрання. А велике дзеркало, яке висить на одній зі стін будівлі додає містичності та привабливого задзеркалля.

Сплющена реальність

Проходом через портал служить лавка художників в Пасажі. Ви потрапите на саму вузьку вулицю Одеси, прикрашену кольоровими дверима та фактурними стінами. Під вечір ця локація набуває "ліхтарної магії" і стає містичною та звабливою.

Набережна на Ланжероні

Осінь торкається своїм настроєм і моря. Воно змінює не лише відтінки, але й настрій. Тому осінні фото на цій місцевості виходять бентежливими та бурхливими. Натовп мартинів, які полюють на рибу біля берега – стане додатковим елементом, який передаватиме задум та об’єм картини.

Замок Монстрів

Прихопіть із собою пару помаранчевих гарбузів та накладні загострені зуби. Коли осінь набуває фарб, ця локація стає ідеальною для підготовки фото контенту до Геловіну. Замок має другу назву – "Дача Анатра" та розташовується на Французькому бульварі, 28. Всередину садиби також можна потрапити, а вечірня підсвітка ліхтарями робить атмосферу ще містичнішою, накладаючи тіні та роблячи колорит акцентованим.

Ботанічний сад

Як без нього, адже вимощені доріжки з жовтогарячими арками стануть вашими фаворитами для романтичних осінніх прогулянок та усамітнено-інтимних фото. Тут ви зможете додати яскравих та веселих кольорів за допомогою квітучих осінніх рослин та почувати себе комфортно як в усамітненій меланхолії так і в гамірній компанії друзів.

Парк санаторію "Аркадія"

Декорацій у цьому парку для вашої насиченої осінньої фотосесії або колоритної прогулянки дуже багато. Адже парк містить фонтани, лавки, мініатюрні пам’ятки та багато перефарбованої "гарячої" рослинності. Архітектура старовинних будівель особлива прекрасна після дощу, коли сіруваті стіни набувають насиченішого кольору.

Парк розташований за адресою Французькій бульвар, 40.

Пам’ятайте, що дощ та легка прохолода не привід сидіти вдома. Пропустіть красу осені через себе та об’єктив свого фотоапарата в різнобарвній Одесі.