Подорож під землю. ТОП 6 найцікавіших печер в Україні, які варто відвідати

Підземні світи завжди приваблюють тих, хто любить дивовижні подорожі. Адже природа талановитий митець і її шедеври неповторні. Під землею вона створила окремий світ, який сповнений таємницями та скарбами. Печери споконвіку слугували не лишень прихистком та житлом для людини, вони були і є найдивовижнішими скарбницями з яких людина навчилася видобувати матеріали, дорогоцінні каміння та ресурси для покращення свого життя. Сьогодні ми влаштуємо екскурсію найцікавішими печерами в України, в яких неодмінно буде що побачити та чим зайнятися. Це чудові таємничі локації для ваших сімейних, або самотніх подорожей з великою кількістю вражень.

Печера Атлантида

Цей підземний триповерховий світ, другий за красотою в Європі, розташований біля села Завалля Хмельницької області. На неймовірній площині в 4440 м2 розмістилися окремі зали, галереї, коридори, поверхи, гроти, які утворюють неймовірні мальовничі пейзажі та локації для унікальних фото. По всьому периметру можна побачити велику кількість кристалів, більше ніж 10 окремих видів.

Печера Атлантида входить в багато цікавих турів, та є чудовим активним видом відпочинку, для тих, хто полюбляє дертися, ходити та не боїться забруднитися. В рамках екскурсій вам видається спорядження, а подорож проходить під керівництвом досвідченого гіда–спелеолога. Тож ви дізнаєтеся багато цікавих історій та велику кількість інформації про підземні лабіринти. Тури зазвичай стартують з м. Кам’янець–Подільський та м. Хмельницький. Дістатися печери можна й самостійно на авто. Від Кам’янця–Подільського відстань 25 км.

На сайті хмельницького спелеоклубу "Атлантида" можна дізнатися більше про шкільні тури.

Печера Оптимістична

Занесена до книги рекордів Гіннеса, печера Оптимістична найдовша в Євразії (250 км) та займає друге місце за довжиною у світі. В її галереях розташовано підземний арт-музей, а також мінералогічний музей. Тож подорож буде цікава та довга. Екскурсії тут можливі тільки у супроводі досвідченого спелеолога, адже заблукати тут не надто приваблива перспектива.

Печера має підземне озеро та маршрут "Радіо Люкс", тури до яких найпопулярніші сьогодні. Якщо ви не готові до серйозного навантаження можна вибрати тур легше, не переживайте враження від рівня не зменшуються. Влаштуйте обід в печері на неймовірній глибині та протисніться в найвужчі ходи заради неповторних видів.

Під час туру вам видадуть спеціальне спорядження та навчать правилам безпеки, розкажуть цікаві історії та багато інформації про цінність скарбів печери Оптимістична.

Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті печери Оптимістична.

Місце розташування: с. Королівка, Тернопільської області.

Печера Млинки

Випробування для своєї сміливості можна влаштувати в печері Млинки, яка розташована поблизу с. Залісся Тернопільської області. Ходи гіпсової печери мають довжину 48 кілометрів та високий рівень складності проходження. Температура всередині не піднімається більше за 10–11 градусів за Цельсієм і вологість достатньо висока.

Мальовничість печери складається з гіпсових кристалів різних форм, окрасу та розміру. Колись печеру покривало море, тому всередині залишилися сліди морського життя та підводного інтер’єру. Печера має декілька окремих залів:

зала "Казка". Тут розміщена неймовірна кількість кристальних сталактитів самих фантастичних форм;

зала "Кажан". Каміння, яке світиться в темряві, та кам’яні веселі гірки для катання;

зала "Рогатина". Майстер–клас з ліплення глини, та чудовий замок виліплений спелеологами.

Тури до печери Млинки проводить багато тур клубів, приблизні ціни та умови можна роздивитися на сайті тур клубу Тернопіль.

Місце розташування печери Млинки: Чортківський район, Тернопільської області.

Печера Кришталева

Локація чудово підходить для тих хто тільки починає цікавитися підземним світом. Печера Кришталева повністю електрифікована та обладнана для туристів. Повітря в залах доволі сухе і вам не доведеться дертися чи пролізти крізь вузькі щілини. Хіба що захопіть щось тепленьке, адже температура не піднімається вище 10 градусів за Цельсієм.

Відвідувати печеру Кришталеву можна протягом всього року. Екскурсії дуже цікаві: стіни печери гладенько відшліфовані морем та мають темні кольори, а повітря іонізоване, що зводить нанівець розвиток патогенних організмів. Навіть болото в печері є мінералізованим, тому локація має гарну перспективу лікувального місця. Екскурсія в печері зазвичай триває 1,5 години, а біля печери розташовані заклади харчування. Так що ваша мандрівка до печери Кришталева буде не лише цікавою, але й досить комфортною та не дорогою. Вартість одного дорослого квитка становить 50 грн.

Деталі екскурсій можна дізнатися ТУТ.

Місце розташування: с. Кривче, Тернопільська область.

Печера Вертеба

Чудова підземна країна, що має декілька рівнів складності, а тому підходить як для сімейного відвідування, так і для екстремальної спелеології. на території печери відкрито музей трипільської культури, який цікаво відвідати шкільною групою. Ходи електрифіковані, тому проходити досить комфортно.

Стеля печери густо вкрита сталактитами, що примушує весь час дивитися вгору, поки не повіриш в справність цієї картини. Печера доступна в рамках турів.

Місце розташування: с. Більче–Золоте, Тернопільська область.

Печера Озерна

Підземне царство має вертикальний вхід завглибшки 18 м. Та нехай вас не лякає спуск, адже всі екскурсії проводяться під наглядом професійних спелеологів. Внизу на вас очікує 130 км мальовничого лабіринту Блакитних Озер.

Печера унікальна своїми ландшафтами та артефактами, які було знайдено під час дослідження лабіринтів. Локація умовно поділена на кілька районів за рівнями складності пересування. А також розділена на зали, кожна з яких має свої принади для туристів. Найпопулярнішими підземними озерами стали Капітан Немо та Неждане. Пересування деякими коридорами печери здійснюється за допомогою надувних човнів, що стає ще одним враженням та досвідом під землею.

Побувати на екскурсії в Озерній печері можна виключно у складі спелеологічної групи. Вхід до підземелля для випадкових відвідувачів закритий на замок, з метою безпеки. Теплий одяг як завжди актуальний для занурення під землю, а все необхідне спорядження ви отримаєте під час підготовки мандрівки.

Місце розташування печери Озерна: поряд с. Стрілківці, Борщівського району, Тернопільської області.