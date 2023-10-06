Мандри Київ - Одеса. Найкращі повороти з траси під час автомобільної поїздки

Розкриваємо секрети відомої Одеської траси. Куди повернути, що подивитися та як перетворити звичайну дорогу в 12 годин на цікаву відпустку в декілька днів. Наповнюємо життя позитивними та прекрасними емоціями, щоб мати сили боротися далі.

ПАРК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ВАСИЛЬКІВ

Перший цікавий та дуже колоритний поворот вже за 40 хвилин від столиці. Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" – Центр культури та історії Стародавньої Русі. Це відтворення культурного та архітектурного образу Дитинця Києва V–XIII століть у його історичних розмірах, що займав площу 10 га, і атмосфери Київської Русі, з використанням всіх наукових знань, наявних сьогодні.

На території парку проводяться купа майстер-класів, фестивалів та заходів. У свої розваги на території парка можна включити політ на повітряній кулі, середньовічне сафарі, княжий бенкет тощо. На території парку є готель, щоб вам було зручно насолодитися усіма локаціями без поспіху.

Вхід на територію парку коштує: дорослий – 150 грн, дитячий 80 та 100 грн (вихідні).

Детальніше про екскурсії можна дізнатися на офіційному сайті парку "Київська Русь".

Адреса на Google map.

ДЕНДРОПАРК "ОЛЕКСАНДРІЯ", БІЛА ЦЕРКВА

Якщо ваша подорож випадає на ранню осінь або весну – це обов’язковий поворот у вашій мандрівці, хоча у снігу казковість не зникає. Мальовничі ландшафти, неймовірні унікальні рослини та локації, пейзажні оглядові майданчики й лише краса перед очима.

Ви можете кататися тропами парку в кареті кінного екіпажу, їсти морозиво та зробити сімейну фотосесію.

Актуальну вартість квитків та екскурсій можна подивитись на офіційному сайті дендропарку "Олександрія".

Адреса на Google map.

БУЦЬКИЙ КАНЬЙОН, БУКИ

Буцький каньйон часто порівнюють зі Швейцарією та норвезькими фіордами. Каньйон починається від моста в селі Буки Черкаської області. Поруч з мостом – гребля старої гідроелектростанції висотою близько двох метрів. Гребля та трохи далі вузьке, порожисте річище річки Гірський Тікич утворюють водоспад Вир. Найцікавіший він навесні, під час повені. Влітку ви можете застати як повноцінний водоспад, так і майже пересохле річище – залежить від наявності дощів.

Поряд з каньйоном можна захопити ще одну локацію – це руїни старої ГЕС. В кінці каньйону немає можливості перейти річку, для цього потрібно буде повернутися до ГЕС і перейти по камінню – тоді лівим берегом можна буде вийти до дороги та нею – назад до мосту.

На території каньйону можна залишитися на ніч в наметах на теріторії кемпінг зони, або ж у готелі "Буцький каньйон" та гостьовому будинку "На каньйоні".

Щоб не заблукати дорогою до іншого однойменного села, скористайтесь нашими координатами на Google map.

ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "СОФІЇВКА", УМАНЬ

Цей парк просто центр пригод та пейзажних мандрів. Парк поділяється на п’ять частин: південну, центральну, східну, західну та північну частини. Якщо хочете більше розваг вам до центральної та східної частин.

Ви зможете прогулятися Англійським парком, перейти по Венеціанському мосту, здійснити прогулянку Єлисейськими полями й все це не виїжджаючи за кордон. В парку є 4 великі ставки, на одному з яких курсують човники, які проведуть вас скрізь печери.

Територія парку достатньо велика, так що виділіть на прогулянку не менш ніж пів дня, а краще залишитись хоча б на день. В парку є все необхідне від готелю до ресторанів.

Вартість квитків та екскурсій можна подивитися на офіційному сайті парка "Софіївка.

Після такої мальовничої дороги хочеться лишень одного – продовжити свої враження. І ви з легкістю зробити це з нашим оглядом "Осінній листопад в Одесі" (змінити на посилання сайту) та "Де шукати українську Венецію". (змінити на посилання сайту)