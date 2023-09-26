Секрети Будинку з Химерами. Що знаходиться між орлом та левом в сучасній Малій резиденції Президента України

Містична споруда в Києві, яка не має собі рівних та схожих по всьому світові, викликає багато пліток і легенд. Проте будівля має досить чітку історію, підтверджену документами та підписами.

Хто хоче остаточно відрізнити плітки від дійсності доведеться попасти всередину. Це нелегко зробити, але все можливо. Записатися на екскурсію можна, але доведеться чекати декілька місяців поки вам прийде запрошення. При цьому ви маєте подати усі свої паспортні дані для перевірки та обов’язково захопити документи з собою на екскурсію. А ми відкриємо вам декілька секретів, які не так легко помітити неприскіпливому оку.

З чого все почалося

На початку XX століття Козине болото осушили під забудови та залишився непридатний на вигляд шматок землі на кручі. Його було виставлено на аукціон по зниженій ціні.

Та за однією з версій троє архітекторів, включно з Владиславом Городецьким посперечалися, що відомий архітектор не зможе нічого побудувати на цій ділянці. Строк був два роки, а Городецький вийшов не тільки переможцем, а ще й створив шедевр, який тепер знають майже в усьому світі.

Остаточно будинок було закінчено в 1903 році й сам Городецький оселився на четвертому поверсі. Решта будинку здавалася в оренду.

Але примхи творчих людей важко збагнути й в 1912 архітектор заклав свій геніальний будинок, заради того, щоб відправитися на сафарі до Кенії. Повернути свій будинок він так і не зміг і Химери отримали чергу нових власників.

Будинок дуже постраждав у післявоєнний період, коли в його стінах існувала лікарня, химерні споруди почали просто відвалюватися від стін. Завдяки рішенню перенести Малу резиденцію Президента до Будинку з Химерами будівлю та оздоблення було реконструйовано, та витвори мистецтва збереглися досі.

Що знаходиться між орлом та левом

Цікавим фактом є те, що на фасаді будівлі зображені живі та цілі химера, а в середині немов впольовані мисливцями трофейні частини. Так от всі химери та їх частини були виконані на замовлення італійським скульптором Еліо Саля за ескізами Городецького.

Якраз автограф відомого скульптора було розміщено на зображенні битви між орлом та левом.

Все скульптурне оздоблення будинку виконане з бетону. Дослідники вважають, що це слугувало рекламою новому матеріалові, а не було творчим задумом.

Ще кілька цікавих фактів

Існує думка, що саме будинок з Химерами надихнув Булгакова на створення таких персонажів, як Воланд та Азазелло в романі "Майстер і Маргарита".

Якщо подивитися на будинок з вулиці Банкова, він матиме 3 поверхи, але протилежна сторона показує цілих 6 поверхів. Ця ілюзія виникає завдяки перепаду висот.

Будинок має форму куба, а завдяки високому парапету здається, що будівля немає даху.

Для укріплення будинку знадобилося 50 бетонних паль.

Химери, які залишаться лише у ваших спогадах

Річ у тому, що навіть потрапивши на екскурсію сфотографувати будинок ви зможете лишень зовні, всередині зйомка заборонена. Навіть телефони будуть залишені в камерах схову. Тому роздивляйтеся якомога краще, якщо ви той щасливчик, якому надіслали запрошення приєднатися до групи з 10 осіб. Вартість вхідного квитка коштує 400 грн, але те, що ви побачите всередині 100% того варте.