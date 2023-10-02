Старі бункери та катакомби: об'єкти України, про які ви й не чули, а вони стають все популярнішими

Кому ж не хочеться зазирнути в секретні бункери, лабораторії та катакомби? Все що невідомо - бентежливе та заманливе, а все, що мало табличку секретно - ще заманливіше.

Військові локації, які стали доступними для туристів у нашому списку: ну дуже заманливих місць в Україні.

Тараканівський форт

Ще в часи Царської росії, для укріплення кордону з Австрією на території сучасної Рівненщини було створено військовий об’єкт. На локації є все для життя гарнізону від пекарні до медичних приміщень. Церква тако була одним з головних атрибутів для існування війська на території форту. Але вже під час 1 Світової війни споруди зазнали великих руйнувань і форт було покинуто. Декілька поверхів та великі масштаби споруди серед гущавин лісу вражають та притягують туристів.

Одеські катакомби

Вхід в одеські катакомби розташований, як недалеко від Залізничного вокзалу, так і в центрі Одеси. А селище Нерубайське, біля міста також має свої підземні лабіринти. Це досить цікаве місце під землею, яке слід досліджувати лише в рамках екскурсій з досвідченими археологами - провідниками. Деякі лабіринти спускаються на 25 метрів під землю, а температура в них не підіймається вище +14 градусів за Цельсієм.

Радіолокаційна станція "Дуга"

Споруда, яка була запущена лише за рік до відомої катастрофи на ЧАЕС, ще одна назва цього об’єкту Чорнобиль 2. Маючи 150 метрів у висоту та 800 метрів у довжину ЗГ РЛС "Дуга" слугувала для виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

До цієї локації проводяться екскурсії, але підходити близько не дозволяється. Бо споруда досі випромінює понаднормову радіацію.

Станція "Памір"

Ця локація притягує не тільки як військовий об’єкт. Тут неймовірні краєвиди, які відкриваються з високогір’я та дарують відпочинок серед мальовничої природи.

Розпал війни став поштовхом для створення радіолокаційного об’єкта, який був очима, що контролював територію від турецького узбережжя до Балтійського моря.

Враховуючи погодні умови та нюанси ландшафту, робочі приміщення були зроблені у формі куль і були повністю автономними.

Сьогодні це досить популярна локація для туристів. Її можна побачити, навіть, у кліпі Джамали на пісню "1944".

Станція іоносферних досліджень

Місто Зміїв на Харківщині знаменито своїм закинутим військовим об’єктом з часів Радянської влади. Великий дослідницький інститут у галузі фізики навколоземного космічного простору розташований саме під Харковом. Обладнання, які були покинути на місці просто вражають. Те, що зараз можна унести в руках, тоді досягало 25 метрів в діаметрі. Це дуже цікавий об’єкт, який яскраво показує технологічний стрибок, а ще звеличує науковців, які стали фундаментом для майбутнього, яке в нас сьогодні є в світі технологій. Подейкують, що тут займалися атмосферною зброєю, зробіть висновки самостійно, відвідавши цей об’єкт після перемоги, коли об’єкт буде до кінця розсекречено.

Туристична сфера в Україні може здивувати багатьма незвичайними турами. Якщо ви полюбляєте пригоди та дослідження, вам дуже сподобається на цих розсекречених локаціях.