ТОП 5 крутих маршрутів для подорожі Україною в будь-яку пору року

Подорожі чудово допомагають в боротьбі зі стресом, а гарні подорожі ще й сповнюють силами та енергією для подальшої роботи. Ми підібрали безпрограшні варіанти мандрівок Україною, які ви можете втілити в будь–які вихідні протягом року. Тож, якщо ваш вікенд – спонтанність – маршрути будуть вже під рукою.

Ужгород – Невицьке – Мукачево – Чинадієво

Ви зможете вмістити всю подорож в один день. Проте, це буде дуже насичений та позитивний день. Якщо ви не живете в Ужгороді, захопіть ще трохи вікенду, щоб насолодитися гарним містом. Довжина вашого шляху від Ужгорода складе близько 80 км.

Тож перебуваючи в Ужгороді почніть з краєзнавчого музею. Колишня фортеця, в стінах якої розташувався музей, сама по собі дуже приваблива пам’ятка. Тут ви дізнаєтесь багато цікавого та корисного. Потім. випивши чашку ароматної кави в чудових кав’ярнях міста відправляйтеся в село Невицьке. Якщо ви машиною, то це займе в вас не більше 25 хв.

Між селами Невицьке та Кам’яниця на вас чекатиме пам’ятка, яка має трагічну історію та сумну реальність. Це руїни замку Анни з роду Другетів. За легендою Анна недолюблювала молоденьких дівчат та, навіть, приносила їх в жертву. Та сумний період залишимо в минулому і будемо насолоджуватися декораціями, які прекрасні за будь-яку погоду.

Мукачівський замок Паланок стане вашою наступною зупинкою. Це вже красива відреставрована архітектура, та велика кількість скарбів і артефактів всередині. Щоб гарно все роздивитися розраховуйте на чотирьох годинну прогулянку. Проте пообідати ви зможете точно по королівські.

Всього 12 км і ви в Чинадієво біля романтичної фортеці "Сент–Міклош". Історія, яка розгорталася в стінах цієї величної фортеці варта екранізації, та вашого часу, щоб дізнатися про сміливість та любов, якою була наділена господарка замку Паланок Ілона Зріні.

Романтика тягтиметься шлейфом за вашим подальшим маршрутом, який пролягатиме вздовж річки Латориці та досягне свого піка через 15 хв біля підніжжя Карпат. Побудьте трохи серед тихої мальовничої природи, яка сповнить вас силою та жагою до життя.

Батурин – Тростянець – Сокиринці – Качанівка

Чудовий маршрут, щоб відпочити сім’єю, передати дітям ідентичність свого народу та насолодитися палацами Чернігівської області. Ваш маршрут складе близько 143 км.

Починати роздивлятися гетьманську столицю Батурин варто з історико-культурного парку "Гетьманська столиця". Палац Розумовського, Воскресенська церква, цитадель Батуринської фортеці чудово реконструйовані та цікаво облаштовані. Тут часто проходять фестивалі та різні розважальні заходи, справжні битви козаків та святкування. Можна додати до своїх вражень прогулянку та пікнік на березі річки.

Тростянець має для вас дивовижну прогулянку дендрологічним парком. Унікальні дерева й рослини, мальовничі тропи та пейзажні береги біля ставків. Коли надихаєтеся чистим і свіжим повітрям відправляйтеся далі в село Сокиринці. Родовий маєток Галаганів налічує 60 кімнат та має велику паркову зону з готичним містком.

Залиште сили та час для Качанівки, адже тут вас очікує чудовий палац з королівською парковою зоною та виходом до річки. На цій локації закінчиться пам’ять вашого телефону, адже це просто неймовірний тандем природи та талантів людини.

Вінниця – Тульчин – Буша

Подолав всього 90 км шляху можна побачити популярні пам’ятки, унікальний скельний храм та насолодитися мальовничими прогулянками.

Вінниця сповнена місцями, де варто побувати та які слід побачити. Тож не тікайте з міста не роздивившись музей Миколи пирогова, музей ретро–техніки та стару водонапірну вежу в центрі міста. Для вечірньої прогулянки в теплу пору підійде співучий фонтан та водонапірна вежа у світлі різнокольорових ліхтарів.

Палац Потоцьких в Тульчині вражає не тільки розмахом. В його стінах розташована виставка античного та європейського мистецтва. А королівське оздоблення палацу має позолоту, унікальну ліпнину та мармур.

Буша відкриє для вас храм язичництва, який розташовано прямо в скелі. Збережені на стінах написи й малюнки розкажуть про давні обряди та культуру, занурять у вірування та прикмети.

Урич – Розгирще – Бубнище

Ця мальовнича прогулянка в 100 км найкраще підходить для весни, літа та теплої осені. Скелі, урвища, оглядові майданчики та пейзажні ріки.

Перше, що ви зможете оглянути - це форт Тустань, який знаходиться поруч з селищем Урич. Популярна локація все більше приваблює туристів та входить до ТОП 10 інстаграмних локацій України.

Розгірче сповнене не менш унікальними місцями, такими як: житло кроманьйонців та скельний монастир. Печери, що почали свою історію ще до нашої ери зберегли артефакти давнього життя.

Дійшовши до Бубнища ви побачите скелі Довбуша.Вони виникли на зламі тектонічних плит, тому місцевість тут сповнена магічної енергії та легенд. Мандруючи пейзажними стежками розраховуйте час, та підготуйте заздалегідь місце ночівлі.

Кам’янець-–Подільський – Кривче – Хотин

Щоб насолодитися сповна цим вражаючим маршрутом звільніть цілий день, а краще два дні. Тут на вашому шляху зустрінуться найвеличніші замки та фортеці, які чудово збереглися до наших днів, та які мають чим цікаво зайняти ваш вікенд.

Місто Кам’янець-Подільський зберігає перлину замків України - Кам’янець-Подільську фортецю. Велич та краса забудови видно ще на під’їзді до замку. Тут проходить велика кількість різних екскурсій, дегустацій та заходів.

Та всього в 5 кілометрах в селі Кривче ви знайдете ще одну локацію, яка вразить та запам’ятається назавжди. Кришталева печера має скарби та природні принади дивовижної краси. Довжина печери становить 40 метрів, але туристи, які полюбляють світло та комфорт можуть пройти лише 3 км. Та цього цілком достатньо, щоб збагнути красу та піти в повному захопленні підземним світом. Біля печери є де перекусити, щоб ви змогли продовжити свою подорож.

Хотин подарує одне з 7 чудес України, відому в усьому світі, Хотинську фортецю. Ця споруда занурить в часи Київської Русі та подарує мальовничі краєвиди зі своїх башт.

Мандрувати Україною – це цікаво та пізнавально. Не забувайте про безпеку та отримуйте багато приємних вражень з нашими унікальними маршрутами.