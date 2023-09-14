Три Національні парки України, які ви можете відвідати просто у ці вихідні

Як довго ви не були наодинці з природою? Однак це важливо, дозволити собі відпочити серед тиші, відносної безпеки та краси. І я зараз не про похід в найближчий парк, бо це насправді не має такого сильного ефекту на психіку, як від’їхати від міста, відчути масштабність просторів та не бачити ніяких перепон перед очима, лишень далекий обрій.

Пропонуємо вам "терапію вихідного дня" в Національних парках та заказниках України, які відкриті та відносно безпечні для відпочинку.

Національний дендрологічний парк "Софіївка", м. Умань

Прогулюватися по 180 гектарам мальовничої та ландшафтної прекрасної природи можна цілий день, а то й декілька днів.

Ви можете прогулятися Англійським парком та перейти річку Кам’янку по Венеціанському містку. Пройтися вздовж Єлисейських полів і зазирнути у грот "Дзеркало Діани" та здійснити незабутню подорож човном по підземному царству Аїда. Довжина підземного каналу складає понад 211 метрів, а ширина 3 метри.

Створений у стилі римських та давньогрецьких міфів, парк насичений враженнями та пригодами, які запам’ятаються і дітям, і дорослим. Не забудьте захопити з собою карту парку, щоб не заблукати, і швидко добиратися до цікавих локацій.

Також врахуйте, що парк поділено на дві частини: стара Софіївка та Нова Софіївка, вони мають два різні входи та окрему оплату.

Вхід на територію і Старої Софіївки та Нової коштує по 100 грн для дорослих та 50 грн для дітей. Квитки онлайн можна зручно придбати на офіційному сайті парку "Софіївка", та переглянути в галереї мальовничі краєвиди та розваги, які чекають вашого приїзду.

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Національний природний парк "Дермансько-Острозький", Рівненська область

Орієнтиром для вас буде місто Острог, воно найзручніше для ночівлі, перекусів чи складання рюкзака, перед відвідуванням дуже великої та цікавої природної зони. В місті розташована й адміністрація Національного парку (пр–т Незалежності, 9), де ви можете дізнатися більше про тури, маршрути та відвідування локації. У національному парку розроблено 3 екологічні стежки, піший туристичний маршрут та велосипедний маршрут.

Ви зможете побачити та відвідати: водойми, замки, ландшафтні ліси та оглядові майданчики; дізнатися багато цікавого з історії регіону та місцевих атракцій. Річка Збитинка, Бущанське болото, урочище Вільхава, Острозький замок, Новомалинський замок, Острозька академія, старовинний млин і мости – увійдуть в вашу дводенну прогулянку екологічною стежкою "Від Волині до Поділля"

Актуальні ціни на походи, тури та екскурсії можна дізнатись на офіційному сайті Природно-заповідного фонду України.

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Ківерцівський Національний природний парк "Цуманська пуща", Волинська область

Волинь природно та духовно багата місцевість України. Ківерцівський Національний парк має величезну біологічну цінність та зберігається, як великий скарб подарований природою. Прогулянки тут завжди цікаві та насичені, адже тваринний та рослинний світ тут унікальний та дивовижний. Дуби, яким понад 700 років, види тварин, які занесені до Червоної Книги, неповторні ландшафти - все це зробить ваші вихідні дуже приємними.

По парку організовано 14 пішохідних, кінних та водних екскурсії, взимку тут працює резиденція Святого Миколая. На території парку є готель, щоб відпочити пару днів було зручніше. Також можливий кемпінг та самостійне відвідування парку.

Адміністрація парку розташовується у м. Ківерці (вул. Вишневецького 3 А), замовляти екскурсію потрібно хоча б за тиждень.

Подробиці маршрутів дивіться на сайті Природно-заповідного фонду України.

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