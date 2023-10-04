Вразьте свій Instagram безпрограшними осінніми локаціями по всій Україні: список

З цими локаціями вас чекає безліч подарунків. Мальовничі фони, нові місця для подорожі, незабутні враження мандрівки та чудовий сповнений піднесення настрій. І це ви ще не почали фотографувати. Ми підібрали для вас безпрограшні варіанти для WOW світлин у найвідоміших куточках України.

Київська Сахара

Це місце безкрайніх фото пісків та блакитно-білого піднебесся. Ви не повірите, що таке можливе в мегаполісі, але пустеля насправді існує. Пустеля умовно поділена навпіл деревами, а по боках розташовані два кар’єрних озера.

Ви зможете додати до декорації квадроцикли, та ще й розважитись.

Дістатися піщаних дюн можна від метро Позняки або Осокорки. На Позняках зайдіть за гіпермаркет "Метро".

Київський водоспад

Якщо в попередній локації фоном слугує пісок, то на цій просто неймовірна кількість води, яка стрімко спадає з обривів. Водоспад знаходиться на території парку, тому краса природи тут неймовірна.

Місце знаходиться біля Столичного шосе в лісовому масиві, тому шлях краще прокласти заздалегідь, щоб не блукати. Орієнтиром стане метро "Видубичі".Від станції потрібно пройтися пішки, що займе пів години часу. Перейдіть на ліву сторону Столичного шосе (якщо дивитися в бік виїзду зі столиці, ближче до Дніпра) і йдіть приблизно 2 кілометри до пофарбованого паркану. У ньому необхідно знайти другу за рахунком від початку хвіртку і зайти на територію, що охороняється. Потрапивши в урочищі "Поколіть", отримаєте доступ до відкритої частини каналу. Якщо йти вздовж його русла, потрапите до водоспаду.

Білі Фосфатні гори в Рівному

Щоб дістатися "засніженого" місця в будь-яку пору року, варто від’їхати лишень 19 км від обласного центру в селі Рубче. Саме тут знаходиться нереальна локація, яка була досить реально створена людьми. Білий фосфогіпс, який вивозять сюди з підприємства "Рівнеазот" утворив білі пагорби, в середині яких знаходиться жовто-смарагдове озерце. Після таких фото вам можуть закинути звинувачення у використанні фотошопу, але це абсолютна реальність. І не лякайтеся відходів, безпечність підтверджена доцентом кафедри екології НУВГП Іваном Зеленським - йдеться на сторінці видання RIVNE.

Якщо вам надоїли попсові та популярні локації - це місце точно унікальне та неповторне.

Теплохід на Тернопільському озері

Локація, що рухається, даруючи вам щохвилини новий фон. На такий фотосет зголошуються лишень професіонали, бо потрібно швидко та вдало ловити момент. Або скористайтесь лайфхаком та наклацайте мільйон фото, щоб вибрати найкращі.

При цьому осіння жовтогаряча пора найкраще підходить для яскравого фонового окрасу темної води.

Скеля - голова Чацкого на Житомирщині

З яким захватом ми дивимося на фото, де на краю скелі розвиваються події та задуми. Ця скеля в Житомирі зможе подарувати вам трохи екстриму та адреналіну для живих та насичених фото. Розташування біля річки Тетерук додасть у фото грайливої води, а місцева рослинність пофарбована в осінь зможе передати чуттєвість настрою.

Будьте обачливі та обережні на крутій локації, та не ходіть на скелі після дощу, чи будь-яких опадів.

Дістатися скелі не важко, адже прямо від залізничного вокзалу ходить маршрут 25 або тролейбус 15. Вийдіть на зупинці "Монумент Слави", далі через Водопровідний провулок до Шодуарівського Парку, а там перейти річку через міст, де також виходять чудові фото.

Будинок з виноградом у Вінниці

Історії цього дому, як і винограду на ньому почалися одночасно. Щоправда, три вибудовані поверхи винограду вдалося догнати не одразу, але результат просто ВАУ. Мешканка цього будинку змогла розпізнати цінність свого будинку, та вже свідомо перетворила його на фотолокацію, де тепер мріє побувати кожен, щоб залишити вражаючі світлини у своїй стрічці.

Ви знайдете цю локацію за адресою: місто Вінниця, мікрорайон Замстя, вулиця Стеценка.

Вінницькі Мальдіви

Місцеві мешканці села Черепашинці, Калинівського району, Вінницької області, не прагнуть побувати на Мальдівах, бо мають свої. Блакитна лазур водоймища, що утворилося на місці колишнього кар’єру, просто засліплює очі. М’який, ніжний пісок пляжів чудово підкреслює богемність локації. Тож світлини виходять тут безмежно красивими та насиченими, без усіляких фільтрів. А ще одним плюсом є наша, а не тропічна природа, бо пофарбувати пальми в жовто-багряні кольори - то складне завдання. Чого не скажеш про нашу майстриню осінь, що з легкістю перетворює насичену зелень в палаючий фон.

Тераса-кабріолет у Львові

Важко вибрати одну локацію в місті, коли вони чекають на тебе за кожним кутом. Львів дуже насичене місто по привабливим куточкам для фото контента. Але ми знайшли таке, де можна по справжньому відчути всю атмосферу старовинного міста, дивлячись на його колоритні піки, та червоно-зелені верхівки нарівні стріх.

Знайти у Львові ресторан "36 по" не важко, для цього є Google map, а от забити собі місце на даху, на висоті тераси з відкидним дахом, зможе не кожен. Та у вас все вийде. Бо тільки тоді ви отримаєте унікальний фото контент для ваших фоловерів. До речі, внутрішня частина ресторану, так само має чудовий антураж для гламурних т богемних світлин.

Ніхто не обіцяв що буде легко і, до деяких місць, дістатися непросто, але й на то вони й скарби, щоб приваблювати шукачів пригод, які йдуть за своєю винагородою. З вас фото в Інстаграм з нас нові "скрині зі скарбами" по всій Україні.