Дитячі вихідні у Львові. Де провести веселий сімейний день

Львів асоціюється з історичною архітектурою та пам’ятками, які цікаві дорослим. Але нерідко діти не раді пізнавальним прогулянкам, особливо під час вже не дуже теплої та комфортної погоди. Ми ділимося з вами локаціями Львова, де можна влаштувати веселі та цікаві сімейні вихідні в теплі та затишку.

XROOM КВЕСТ–КІМНАТИ

Стати однією командою та зануритись у пригоди буде цікаво не лишень малечі. Азарт відчувається вже в перші хвилини гри, і діти, іноді, виявляються кмітливішими за дорослих. Розроблені сценарії та тематичні декорації переносять в цікаву історію, виплутатися з якої, вам потрібно всією командою. У вас буде лишень 60 хвилин на порятунок і море радості, коли ви врятуєтеся.

Така сімейна гра точно сподобається та піде на користь всім членам родини. Навчіть дітей не здаватися та швидко думати. Подаруйте їм насолоду досягнення мети та вміння бути цілеспрямованими. Квитки коштують від 600 грн за всю команду, в залежності від рівня складності та тривалості.

Квест кімната працює за адресою: Львів, вул. Гоголя 8/6.

Роздивитися та замовити квести можна на сайті XROOM або скориставшись сторінкою в Instagram.

РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ВЕСЕЛКА"

Веселий, активний та смачний вихідний можна влаштувати в розважальному центрі "Веселка". Ви зможете подарувати дітям атракціони та радість і, навіть трошечки посидіти наодинці, поки малечу розважають професійні аніматори. Розділіть щасливі емоції на всю сім’ю та насолоджуйтеся вихідним днем.

В центрі знаходиться:

величезна ігрова зона з лабіринтами, батутами, сухими басейнами, мотузковим парком та кораблик;

зооцентр з екзотичними тваринками;

відокремлена ігрова зона для найменших діток;

велика безпечна, закрита територія, з якої діти самостійно не вийдуть;

дзеркальний лабіринт оптичних ілюзій;

діти від 6 років перебувають під наглядом аніматорів на закритій території.

В центрі є погодинне перебування та на цілий день. Вартість вхідного квитка в вихідний день (безліміт) – 250 грн.

Комплекс працює за адресою: м. Львів, вул. Щирецька 36, ТРК " Південний",ТЦ "Калина", Цокольний поверх.

Роздивитися деталі можна на сайті розважального центру "Веселка".

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "FLY KIDS"

Кинути собі виклик на скеледромі, або ж розважитися разом на батутній арені чи, може хто кого в ігрові автомати (в наявності й дитячі, і дорослі). Цей розважальний комплекс має цікаві локації для вашого сімейного вихідного дня. Любите екстрим, або ж спокій, творчість, або ж спорт – у Fly Kids все можливо. Не важливо скільки вашим дітям чи вам років, кожен знайде цікаві речі, щоб зробити їх разом.

Уявіть, що ви вже там, що оберете:

поролонова яма;

столик пісочної анімації;

лего-зона;

тарзанка;

кімната іксбоксів;

толокари, самокати;

творча кімната;

концертний зал (для проведення дня народження);

пісочниця з яскравих кульок;

сцена для дітей, яка обладнана новими дитячими музичними інструментами, де кожна дитина може представити себе зіркою.

Комплекс працює за адресою: м. Львів, вул. Патона, 37, ТРЦ "Арсен".

Деталі можна роздивитися на офіційному сайті "Fly Kids", або ж на сторінці Instagram.

INSOMNIA КІМНАТИ СТРАХУ

Пробували затягти кудись підлітка в холодний вихідний день? Просто ви ще не пропонували йому чи їй кімнату страху. Розумію, страшно батькам. Але, якщо поставитись до цього, як до жарту та способу трохи побути на хвилі з підлітками, то може стати дуже цікаво.

Реалістичні декорації та зомбі, які намагатимуться відкусити вам руку стануть таким собі місточком на адреналіні. Гострі почуття стануть цікавим досвідом, який ви переивете разом.

Кімната страху працює за "моторошною" адресою у Львові: вул. Валова, 31.

Зазирнути страху в очі можна на офіційному сайті Кімнати Страху, або ж на сторінці Instagram.

МЕРЕЖА КВЕСТ–КІМНАТА "ВИХІД"

Ще одна локація пригод, яка підійде на широкий діапазон дитячого віку. Кіносюжети, звукові спецефекти, ви зможете повністю поринути в пригоду всією сім’єю. Сюжентні ребуси допомагають розвинути логіку, опановувати тривогу та страх в екстримальних умовах, та допомагати один одному, що б не сталося.

Захопіть побільше друзів та влаштуйте азартні перегони, практикуйте тімбілдінг для своєї сім’ї весело та цікаво.

Квест кімната працює за адресою: м. Львів, вул. Озаркевича, 4.

Обрати сюжет можна на офіційному сайті Квест-Кімнати.

Бажаємо цікавих та веселих сімейних вихідних у Львові за будь якої погоди та обставин.